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В Тверской области мужчина открыл беспорядочную стрельбу, а затем покончил с собой

29 Августа 2017 13:38
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ЧП произошло 27 августа в деревне Плоскошь Торопецкого района. Как рассказала ТИА жена пострадавшего, ее муж подъехал к дому родителей, вышел из машины, и в него выстрелил сосед. Никакого конфликта не было, стрелять мужчина начал просто так. Пострадавшего доставили на вертолете в Тверскую областную больницу, где его прооперировали, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Местная жительница Валентина рассказывает, что стрелок был замкнут, мало с кем общался. Приехал в Плоскошь около 10 лет назад, жил один. Зовут его Валерий. Поговаривали,  что он то ли военный, то ли бывший сотрудник правоохранительных органов. Стрелял мужчина из ружья, повредил машины, затем поджёг баню. Не давал ее тушить, беспопрядочно стрелял во все стороны. Закончилась трагедия самоубийством.

Хотя в посёлке проживает около 900 человек, по словам соседей, мужчина был нелюдимый, дружеских отношений ни с кем завязывать не хотел.

- Он охотником был, у него и УАЗик был, и собака. Потом он машину продал, куда собаку дел - не знаю. Я пытался с ним подружиться, в гости напрашивался, на рыбалку звал, но он не соглашался. Сказать, чтоб запойный был или алкаш какой - так не было этого. Ну, видел пару раз его выпившим. Последнее время он вообще ни с кем не общался. Я в шоке от того, что произошло. Мужик тихий всегда был. Наверное, "белочку" словил, - рассказал ТИА один из жителей посёлка Иван.

 

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Метки: стерльба в Тверской области чп стерлок стрелял по людям
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