В Тверской области мама с 15-летним сыном грабила дачные дома

Региональный следственный комитет расследует уголовные дела по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

С 10 июля по 4 августа 2017 года 41-летняя женщина со своим 15-летним сыном незаконно проникали в дома, расположенные на территории СНТ «Светлый» Черногубовского сельского поселения Калининского района, откуда тайно похищали имущество, причинив гражданам материальный ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны, в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.