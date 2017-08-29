В Тверской области мама с 15-летним сыном грабила дачные дома

Региональный следственный комитет расследует уголовные дела по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".
С 10 июля по 4 августа 2017 года 41-летняя женщина со своим 15-летним сыном незаконно проникали в дома, расположенные на территории СНТ «Светлый» Черногубовского сельского поселения Калининского района, откуда тайно похищали имущество, причинив гражданам материальный ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны, в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Злобный Пупс
29.08.2017 13:56
0
|
0