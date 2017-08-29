В Тверской области удалось снять редкого журавля

Это ЖУРАВЛЬ СЕРЫЙ - перелётный вид, который занесен в Красную книгу Тверской области. Этим птицам присвоен статус 3, что значит "редкий гнездящийся вид". Съемка происходила в Торжокском районе, на ручье Долгуши.

По приблизительным данным, численность этих журавлей в Тверской области составляет около 300 пар. Селятся они, как правило, на болотах. На верховых болотах площадью менее 1000 га обычно гнездятся 1—2 пары, а на более крупных торфяниках численность может достигать 10 — 20 пар (Оршинский Мох, Жарковский Мох, Дерзкий Мох, Лебяжье).

Пары Серых журавлей сохраняются в течение мно­гих лет. Гнездо представляет собой кучу тростника, болотных трав, хвороста. Обычно, в кладке 2 яйца.

Питается журавль семенами, ягодами, молодыми побегами, а также насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными животными (лягушками , грызунами).

На численность журавлей влияет сокращение угодий их среды обитания - осушение болот.

Видеоролик создан для рубрики "Красная книга" Молодежного клуба Тверского отделения РГО.