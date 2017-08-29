В Кувшиновском районе МУП "Дороги" оштрафовали на 400 000 рублей за незаконную добычу песка

Прокуратура Кувшиновского района отреагировала на отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи песка и организовала проверку исполнения федерального законодательства о недрах.

Установлено, что лицензии на добычу недр у муниципального унитарного предприятия Кувшиновского района «Дороги» не имеется и за ее получением МУП не обращалось. Однако, в нарушение статей 9, 11 Закона Российской Федерации «О недрах», предприятие на земельном участке в районе населенного пункта Бобровцы Кувшиновского района 29 апреля 2017 года добыло песок объемом 36 куб.м. с помощью экскаватора и двух грузовых автомобилей КАМАЗ.

Прокурор, в связи с пользованием недрами без соответствующей лицензии, в отношении директора предприятия и юридического лица возбудил 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Управление Росприроднадзора по Тверской области должностное лицо и муниципальное унитарное предприятие Кувшиновского района «Дороги» привлекло к административной ответственности - назначило штраф в размере 30 000 и 400 000 руб. соответственно.