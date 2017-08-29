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В Тверской области ряд администраций сельских поселений проявили неуважение к российскому флагу

29 Августа 2017 10:33
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Кимрская межрайонная прокуратура проверила, как администрации сельских поселений района исполняют федеральный конституционный закон от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». Дело в том, что по закону на зданиях органов местного самоуправления триколор должен быть поднят постоянно.

Проверкой установлено, что на зданиях администраций Красновского, Стоянцевского, Титовского, Быковского сельских поселений, а также поселка Белый Городок Кимрского района флагов нет.

- Администрации вышеперечисленных сельских поселений нарушили порядок официального использования Государственного флага Российской Федерации, что негативно сказывается на воспитании у граждан уважительного отношения к государственным символам, к государству в целом, чем нарушаются интересы Российской Федерации, -  прокомментировали в прокуратуре Тверской области.

Межрайонный прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о признании бездействия администраций указанных сельских поселений незаконными и обязать их вывесить флаги.

Кимрским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены.

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Метки: российский флаг триколор закон о флаге государственная символика
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Комментарии (5)

  • Ин окентий 
    На комитете по делам культуры на Чайковского флаг поднят постоянно, пофиг, что он болтается грязной нестираной тряпкой, главнО  гордо реет! Гордимся!
    29.08.2017 11:13
    0 | 7

  • hockey 
    такое бы рвение на проверке содержания дорог проявили
    29.08.2017 11:32
    0 | 9

  • peshehod 
    Когда целая страна
борется за скрепы,
и духовность прям видна,
то вдвойне нелепы

авантажные дела
сельских поселений,
что не в курсе высочай-
ших постановлений.

Не заботятся, их мать,
к своему позору,
чтобы местность осиять
светом триколора.

К счастью, кимрский прокурор
в беспредел вмешался,
чтоб российский триколор
гордо развивался.

Всем равнение на флаг!
Дисциплину - туже!
Вот такая вот мораль
этой бури в луже.
    29.08.2017 12:08
    0 | 8

    • Proletary 
      Шедевр. Осталось музыку подобрать. Крот, мыльте веревку.
      29.08.2017 12:55
      0 | 2

  • 1234@1234 
    Правильно,триколор должен быть поднят постоянно.В память А.А.Власова.
    29.08.2017 14:06
    0 | 0
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