В Тверской области ряд администраций сельских поселений проявили неуважение к российскому флагу

Кимрская межрайонная прокуратура проверила, как администрации сельских поселений района исполняют федеральный конституционный закон от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». Дело в том, что по закону на зданиях органов местного самоуправления триколор должен быть поднят постоянно.

Проверкой установлено, что на зданиях администраций Красновского, Стоянцевского, Титовского, Быковского сельских поселений, а также поселка Белый Городок Кимрского района флагов нет.

- Администрации вышеперечисленных сельских поселений нарушили порядок официального использования Государственного флага Российской Федерации, что негативно сказывается на воспитании у граждан уважительного отношения к государственным символам, к государству в целом, чем нарушаются интересы Российской Федерации, - прокомментировали в прокуратуре Тверской области.

Межрайонный прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о признании бездействия администраций указанных сельских поселений незаконными и обязать их вывесить флаги.

Кимрским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены.