Двое мужчин отмечали знакомство, после чего одного госпитализировали

В полицию поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации мужчины 1987 года рождения с травмами головы и грудной клетки.

В день происшествия потерпевший встретился с малознакомым мужчиной, который предложил ему «отпраздновать» знакомство. Собутыльники что-то не поделили и один из них избил другого, нанося удары по голове и телу. Полученные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Твери. Подозреваемого задержали, он свою вину признал полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает УМВД России по Тверской области.