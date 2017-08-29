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На всех платных участках федеральных трасс будет действовать один транспондер

29 Августа 2017 10:19
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Государственная компания «Автодор» с 1 сентября начинает опытно-промышленную эксплуатацию системы межоператорского взаимодействия. Теперь все транспондеры для оплаты проезда по участкам М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (в обход Вышнего Волочка) будут действовать на головном отрезке трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска и наоборот. Таким образом, на 700 км платных дорог проезд можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор (ООО «Автодор Платные дороги» или ООО «ОССП») его выпустил.

Владельцам транспондеров оператора «Автодор Платные дороги» для этого необходимо самостоятельно подключить данную услугу в личном кабинете на сайте оператора.

Транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км в час. Деньги при этом списываются автоматически со счета. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения.
               
Тарифы и скидки на проезд с транспондером на разных участках устанавливаются оператором.

Напомним, что в июне Государственная компания «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог соглашение об операторском взаимодействии. В ближайшей перспективе каждый пользователь платных участков автомобильных дорог получит возможность рассчитываться с помощью одного транспондера.

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Метки: транспондер оплата платных трасс м-11 платная трасса автодор
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Комментарии (2)

  • Ferapont 
    Спасибо за заботу и нижайший поклон за "ближайшую перспективу" и "возможность рассчитываться с помощью одного транспондера" на всей территории Расейской Федерации.
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Слава вЕдру !
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ПыСы. А платные въезды/выезды и поездки по городам и весям можно будет оплатить сим чудным устройством ?
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ПыСыПыСы. Исчо не охвачено перемещение двуногого "электората" по тротуарам. 140 миллионов супротив 50. Даешь каждому жителю Расеи по транспондеру ! Свобода перемещения по любым тротуарам без замедления скорости при оплате на всей территории Расеи !
    29.08.2017 10:45
    0 | 5

  • NPC 
    Бугага. Просто бугага. Через два года можно будет проверить эту хваленую совместимость и скорее всего она будет лагать как в первую неделю. 

Кстати я тут планирую купить себе яхту. Получится или нет неизвестно. Да и через сколько лет тоже пока неясно. Но я могу каждому с уверенностью заявить, что Я ПЛАНИРУЮ купить яхту. Пусть знают.
    29.08.2017 11:04
    0 | 2
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