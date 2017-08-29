На всех платных участках федеральных трасс будет действовать один транспондер

Государственная компания «Автодор» с 1 сентября начинает опытно-промышленную эксплуатацию системы межоператорского взаимодействия. Теперь все транспондеры для оплаты проезда по участкам М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (в обход Вышнего Волочка) будут действовать на головном отрезке трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска и наоборот. Таким образом, на 700 км платных дорог проезд можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор (ООО «Автодор Платные дороги» или ООО «ОССП») его выпустил.

Владельцам транспондеров оператора «Автодор Платные дороги» для этого необходимо самостоятельно подключить данную услугу в личном кабинете на сайте оператора.

Транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы. Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км в час. Деньги при этом списываются автоматически со счета. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения.



Тарифы и скидки на проезд с транспондером на разных участках устанавливаются оператором.

Напомним, что в июне Государственная компания «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог соглашение об операторском взаимодействии. В ближайшей перспективе каждый пользователь платных участков автомобильных дорог получит возможность рассчитываться с помощью одного транспондера.