В Твери горел цех по производству клеёнки

28 августа, около 22:30 начался пожар в производственном помещении компании ООО "Колорит", которое находится в Твери на ул. Индустриальная. На борьбу с огнём выехали отделения пожарно-спасательных частей №1 и №2.

Оказалось, что возгорание произошло в цеху по производству клеёнки. Спустя полчаса пожар удалось потушить полностью. В результате происшествия закопчены стены, повреждено оборудование. Причина пожара устанавливается, сообщили ТИА в ГУ МЧС по Тверской области.