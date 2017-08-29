«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за комфортную городскую среду

Желание жить, учиться и работать в Твери во многом зависит от того, как благоустроен наш город. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает важным условием повышения качества жизни порядок и комфорт на придомовых территориях, в общественных пространствах.

В Твери в этом году запланированы масштабные работы по ремонту более 150 дворов. На эти цели привлечено около 380 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Больше всего дворов должно быть приведено в порядок благодаря участию города в президентском приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

– Благоустройство городской среды – это не только повышение качества жизни населения. Это формирование современного облика наших городов, повышение их привлекательности для туристов, – отмечает Губернатор Игорь Руденя, лидер муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы.

– Обязательное условие – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, – говорит Светлана Козлова, член «тройки» лидеров муниципального списка кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах депутатов городского парламента Твери.

Также в рамках президентского проекта в этом году должно пройти благоустройство четырех общественных пространств – сквера Казакова, бульваров Радищева и Цанова, ландшафтного парка «Тьмака».

Еще один важный проект – реконструкция площади Победы, где расположен ключевой символ воинской доблести города – Обелиск Победы.

– Особенно значимо, что представленный проект реконструкции был одобрен нашими ветеранами, – говорит Олег Балаян, кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» из первой «тройки» муниципального списка на выборах в Думу восьмого созыва. – Мемориальный комплекс важен не только для внешнего облика города, но и для формирования у подрастающего поколения системы духовно-нравственных ценностей.

Член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов ТГД Дмитрий Трошкин считает необходимым доработать механизм участия городских дворов в программах благоустройства в части привлечения средств на подготовку проектно-сметной документации.

Дмитрий Нечаев, также член муниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов ТГД, отмечает, что при планировании благоустройства дворов надо обратить внимание на установку спортплощадок для вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом.

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери.