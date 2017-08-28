В кювете под автомобилем обнаружено тело мужчины, которого искали с 22 августа

28 августа в кювете на 65 км. автодороги Селижарово-Ржев в 18 метрах от края проезжей части под перевернутым автомобилем "Ауди А4" обнаружили тело мужчины. Сейчас следователи СКР и сотрудники УМВД осматривают место обнаружения тела и автомобиль. Назначено судебно-медицинское исследование.
Ранее, 22 августа 2017 года, вечером житель Москвы 1959 года рождения уехал из своего дачного дома, расположенного в деревне Ильино Селижаровского района Тверской области, на принадлежащем ему автомобиле "Ауди А4" и до настоящего времени о его местонахождении не было известно. Документы и телефон мужчина оставил в доме, двери в котором были заперты, следов криминального характера в жилище не обнаружено, обстановка не нарушена. Перед исчезновением в своем доме мужчина пил спиртные напитки с дачником, который пояснил следователю, что после распития спиртного мужчина на "Ауди А4" довез его до дома, после чего уехал.
Комментарии (24)
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Добрый крот
28.08.2017 22:43
0
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2
horton
28.08.2017 22:49
0
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0
Добрый крот
28.08.2017 23:09
0
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0