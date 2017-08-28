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В кювете под автомобилем обнаружено тело мужчины, которого искали с 22 августа

28 Августа 2017 20:52
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28 августа в кювете на 65 км. автодороги Селижарово-Ржев в 18 метрах от края проезжей части под перевернутым автомобилем "Ауди А4" обнаружили тело мужчины. Сейчас следователи СКР и сотрудники УМВД осматривают место обнаружения тела и автомобиль. Назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее, 22 августа 2017 года, вечером житель Москвы 1959 года рождения уехал из своего дачного дома, расположенного в деревне Ильино Селижаровского района Тверской области, на принадлежащем ему автомобиле "Ауди А4" и до настоящего времени о его местонахождении не было известно. Документы и телефон мужчина оставил в доме, двери в котором были заперты, следов криминального характера в жилище не обнаружено, обстановка не нарушена. Перед исчезновением в своем доме мужчина пил  спиртные напитки с дачником, который пояснил следователю, что после распития спиртного мужчина на "Ауди А4" довез его до дома, после чего уехал.

 

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Метки: пропал мужчина мужчина умер криминал следственный комитет
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Комментарии (24)

  • kudimov 
    Странно... Месяц "Ауди" провалялась в 18 м от дороги и никто не заметил и не проявил интерес?
    28.08.2017 21:03
    3 | 4

    • Добрый крот 
      Почему месяц? 22.08.17 уехал из дома, 28.08.17 нашли под машиной. 7 дней, если не считать день отъезда и день обнаружения за один.
      28.08.2017 21:11
      0 | 4

      • kudimov 
        Ой, я потерялся во времени) Наверно из-за того, что это лето пролетело, как миг. Или я просто старый стал)
        28.08.2017 21:27
        1 | 5

        • horton 
          Кудимов, отдыхаете знатно, видимо! День за четыре! )))
          28.08.2017 21:29
          0 | 1

          • Добрый крот 
            На скейте Кудимов перекаталси...
            Прикрепленные изображения:
            28.08.2017 21:33
            0 | 5

            • horton 
              Значит, все-таки "Или я просто старый стал" )))
              28.08.2017 21:36
              0 | 4

              • Добрый крот 
                Такой же счетовод младой ему плюсик поставил...Или такая же молодуха-счетоводица.) Грамотные у нас пользователи встречаютси. В арифметике особо.
P.S. Уже два плюсика-два арифметика. Скока их всего будет, златых медалистов...
                28.08.2017 21:39
                0 | 1

                • horton 
                  Да не... Мне кажется, что эти "плюсанты" просто слово "месяц" не заметили...)
                  28.08.2017 21:47
                  0 | 0

              • kudimov 
                Нет, я на роллерсёрфе катался по набережной Казанки, в прокат взял) Прикольно)
                28.08.2017 21:42
                1 | 1

                • Добрый крот 
                  Нам, пожилым, слова таки неизвестны, а забава сия вредна зело.
                  28.08.2017 21:44
                  0 | 1

                  • horton 
                    Кудимов, и ни разу не упали? В воду? )))
                    28.08.2017 21:49
                    0 | 0

                    • Добрый крот 
                      Дубы не падают, дубы рухають.)
                      28.08.2017 21:52
                      0 | 1

                      • kudimov 
                        Упал(( Новые джинсы порвал на коленке(
                        28.08.2017 21:53
                        0 | 0

                        • Добрый крот 
                          Ибо старым передовикам тока на санках кататься можна. В сопровождении сиделки и фершала опытного.) А летом тока на лавочке сидеть тихо и недвижимо, дабы порты ватные не порвать.
                          28.08.2017 21:59
                          0 | 1

                        • horton 
                          Надо же было наряжаться лучше! И от жены бы не попало за джинсы.Хотя, сейчас же модно с дырками-то... )))
                          Прикрепленные изображения:
                          28.08.2017 22:06
                          0 | 1

                          • kudimov 
                            В точку. Дурниной орала и привела поговорку не в тему - "Седина в бороду - бес в ребро". Хотя у меня ни одной седой волосины нет. Нигде))
                            28.08.2017 22:22
                            0 | 1

                            • Добрый крот 
                              Краситесь? "Титаником"?
                              Прикрепленные изображения:
                              28.08.2017 22:27
                              0 | 3

                            • horton 
                              Кудимов, так у Вас и бороды нет. Попробуйте отрастить, а вдруг жена права? )))
                              28.08.2017 22:33
                              0 | 1

                              • kudimov 
                                ))))
                                28.08.2017 22:37
                                0 | 0

  • Kirush 
    Полгода - это, как минимум, странно
    28.08.2017 21:15
    0 | 0

  • horton 
    В общем и целом тема раскрыта...
    28.08.2017 21:29
    0 | 1

  • Добрый крот 
    Опять Хортон с Кудимовым всю тему обгадили-с...Человек погиб, а оне про штаны рваные. Щас какой-нибудь алдашка вылезет, да всех интеллигентно выродками и ублюдками обзовёт. И будет прав. По-своему.)
    28.08.2017 22:43
    0 | 2

    • horton 
      Дядю жалко, но виноват исключительно сам... Думаю, в этом со мной согласится даже Алдан...
      28.08.2017 22:49
      0 | 0

      • Добрый крот 
        А можа это заказ, искусно маскированный под автокатастрофу? Один хрен, у нас в этом никто разбираться не станет.
        28.08.2017 23:09
        0 | 0
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