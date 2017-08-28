В Тверской области на подготовку к новому учебному году потратили более 1,1 млрд рублей

28 августа председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, посвященное готовности системы образования к началу нового учебного года. От Тверской области участие в видеоконференции приняли заместитель председателя Правительства региона Андрей Белоцерковский, руководители областных министерств, силовых ведомств.

В Тверской области подготовка к новому учебному году завершена. Всего в 2017 году на эти цели было направлено более 1,1 млрд рублей. Все образовательные организации региона прошли приёмку комиссий. 1 сентября в них придут свыше 222 тысяч воспитанников. Это на 4,7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

- Основной рост произошёл за счёт учащихся школ. В связи с этим при подготовке к новому учебному году ключевой акцент был сделан на ликвидацию второй смены в школах и обеспечение доступности дошкольного образования, - сказал губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году за счёт ремонта помещений в школах было введено 830 новых мест. В текущем планируется ввести 580 мест, 300 из них уже введено в Твери.

Строится ряд новых объектов образования. Это детский сад на 100 мест в посёлке Хотилово Бологовского района, школа – детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в Твери, завершается строительство школы в деревне Степурино Старицкого района.

Кроме того, реализуется региональная программа по замене окон, ремонту санитарных комнат, кровель и спортзалов в школах. Благодаря участию в федеральном проекте «Сельский спорт» за последние годы улучшились условия для занятий физкультурой и спортом в 88 сельских школах для 5,5 тысяч учащихся.

Реализация программы «Доступная среда» в этом году затронула 19 учреждений отрасли. Всего в регионе условия для обучения детей-инвалидов созданы в 84 организациях.

Также пристальное внимание в регионе уделяется обновлению парка школьных автобусов, решению кадрового вопроса в сфере образования, сообщает пресс-служба правительства Тверской области