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Водитель, протаранивший семь машин и сбежавший с места аварии, сам пришёл в ГИБДД

28 Августа 2017 17:43
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Видео

ТИА писало, что в ночь на 26 августа на улице Макарова в Твери в припаркованные на стоянке у дома № 4 автомобили на большой скорости врезается белый "ВАЗ-2115". Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. Виновник ДТП вышел из машины и скрылся с места аварии.

В ГИБДД ТИА рассказали, что 25-летний виновник аварии сам пришел с повинной. С его слов, при обгоне его подрезали, он не справился с управлением и врезался в припаркованные авто. Виновник ДТП признался, что он превысил скорость, однако уверяет, что ни алкоголь, никакие другие запрещенные вещества не употреблял. По словам молодого человека он сбежал с места проишествия, так как испугался.

В ближайшее время молодого человека ждет суд, так как он оставил место ДТП. Ему грозит лишение прав от года до полтора лет и административный арест на срок до пятнадцати суток.

За оставление места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП предусматривается лишение прав от 1 до 1,5 лет, либо арест на срок до 15 суток, а так же, машину конфискуют и помещают на штрафстоянку;
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php
За оставление места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП предусматривается лишение прав от 1 до 1,5 лет, либо арест на срок до 15 суток, а так же, машину конфискуют и помещают на штрафстоянку;
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php
За оставление места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП предусматривается лишение прав от 1 до 1,5 лет, либо арест на срок до 15 суток, а так же, машину конфискуют и помещают на штрафстоянку;
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php

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Метки: скрылся с места дтп авария
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Комментарии (3)

  • Net. 
    На видио не наблюдаю подрезающего?!
    28.08.2017 18:21
    0 | 1

    • kudimov 
      Как не наблюдаете? Там лосенок перебегал дорогу. 
Выпейте корвалола и ложитесь спать, все будет хорошо.
      28.08.2017 18:35
      3 | 1

  • kiolan 
    не "и", а "или". Или лишение до полутора лет, или арест до 15 суток.
    28.08.2017 19:21
    0 | 0
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