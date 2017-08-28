Водитель, протаранивший семь машин и сбежавший с места аварии, сам пришёл в ГИБДД

ТИА писало, что в ночь на 26 августа на улице Макарова в Твери в припаркованные на стоянке у дома № 4 автомобили на большой скорости врезается белый "ВАЗ-2115". Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. Виновник ДТП вышел из машины и скрылся с места аварии.
В ГИБДД ТИА рассказали, что 25-летний виновник аварии сам пришел с повинной. С его слов, при обгоне его подрезали, он не справился с управлением и врезался в припаркованные авто. Виновник ДТП признался, что он превысил скорость, однако уверяет, что ни алкоголь, никакие другие запрещенные вещества не употреблял. По словам молодого человека он сбежал с места проишествия, так как испугался.
В ближайшее время молодого человека ждет суд, так как он оставил место ДТП. Ему грозит лишение прав от года до полтора лет и административный арест на срок до пятнадцати суток.
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php
Источник: http://zakon-auto.ru/info/ostavleniye-mesta-dtp.php
Комментарии (3)
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kiolan
28.08.2017 19:21
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