tvernews.ru
28 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

29 августа тверской хоспис проведёт семинар о психологической помощи тяжелобольным

28 Августа 2017 19:17
Автор:

29 августа, в 11 часов в помещении выездной службы Тверского хосписа «Анастасия» состоится семинар "Психологическая помощь тяжелобольным и их родственникам в домашних условиях". С докладами выступят:

- Зеленина Алла Альбертовна - основатель и руководитель ТБФ «Доброе начало»
- Протоиерей Александр Шабанов – основатель и директор Тверского хосписа «Анастасия»

Тема выступления: «Особенности духовной поддержки больных в терминальной стадии и их родственников на дому».

- Агкацева Марина Геннадьевна - психотерапеват, врач высшей категории.

Тема выступления: «Перспективы развития амбулаторной психотерапевтической помощи родственникам/семьям пациентов хосписа»

- Богданова Екатерина Игоревна - врач по паллиативной медицинской помощи.

Тема выступления: «Практические аспекты и особенности работы бригады паллиативной медицинской помощи выездной службы хосписа».

На семинар приглашают представителей медицинских организаций, сотрудников учреждений социальной защиты, патронажных служб, благотворительных фондов, общественных организаций, всех заинтересованных.

Выездная служба Тверского хосписа «Анастасия» находится по адресу: проспект Победы, д. 69.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверской хоспис семинар о психологической помощи тяжелобольным
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
67

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
38

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

На Бежецком шоссе сбили молодую лосиху

2017-08-25 20:20
28

В Тверской области за год отстрелят почти 2000 лосей и более 270 медведей

2017-08-22 14:09
26

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100