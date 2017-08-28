29 августа тверской хоспис проведёт семинар о психологической помощи тяжелобольным

29 августа, в 11 часов в помещении выездной службы Тверского хосписа «Анастасия» состоится семинар "Психологическая помощь тяжелобольным и их родственникам в домашних условиях". С докладами выступят:

- Зеленина Алла Альбертовна - основатель и руководитель ТБФ «Доброе начало»

- Протоиерей Александр Шабанов – основатель и директор Тверского хосписа «Анастасия»

Тема выступления: «Особенности духовной поддержки больных в терминальной стадии и их родственников на дому».

- Агкацева Марина Геннадьевна - психотерапеват, врач высшей категории.

Тема выступления: «Перспективы развития амбулаторной психотерапевтической помощи родственникам/семьям пациентов хосписа»

- Богданова Екатерина Игоревна - врач по паллиативной медицинской помощи.

Тема выступления: «Практические аспекты и особенности работы бригады паллиативной медицинской помощи выездной службы хосписа».

На семинар приглашают представителей медицинских организаций, сотрудников учреждений социальной защиты, патронажных служб, благотворительных фондов, общественных организаций, всех заинтересованных.

Выездная служба Тверского хосписа «Анастасия» находится по адресу: проспект Победы, д. 69.