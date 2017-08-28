В Твери прошёл первый гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья»

26 августа в Твери проходил первый гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». Восемь ресторанов представили специальное меню, за основу которого были взяты тверские национальные блюда.

Фестиваль проводился на площади Славы с 10 до 22 часов. Вся территория была разделена на различные зоны: фуд-корт, зону отдыха, детскую анимацию, фотозону, фермерский рынок. Изюминкой фестиваля должна была стать именно тверская национальная кухня, поэтому каждый из ресторанов-участников подготовил блюда по старинным рецептам. Среди них: мнёвые пирожки, курники, пожарские котлеты, курзятки и т.д.

- Очень здорово, что присутствуют исконно-русские блюда – и курники, и мясные деликатесы различные. Мы можем попробовать, что ели тверичане сто-двести лет назад. Подобные гастрофестивали нужны и, мало того, нужно расширять их географию, – уверен депутат Тверской городской Думы Алексей Арсеньев.

На фермерском рынке гости праздника могли купить экологически чистые продукты или изделия ручной работы. В свою очередь, для фермеров это возможность заявить о себе и получить новых клиентов.

- Предпринимателям важно продвижение их товаров, узнаваемость. Если они хотят быть узнаваемы на рынке, хотят войти в сети или участвовать вот в такой розничной торговле, они, естественно, должны постоянно показывать, что они производят. И такой фестиваль даёт отличную возможность для этого, – поделился своим мнением тверской предприниматель Андрей Дмитриев.

В течение всего дня многолюдно было на площадке с детской анимацией. Здесь можно проверить умение сохранять баланс или всей семьёй сыграть в большую дженгу.

– Такие мероприятия очень объединяют семью. Здесь весь день можно провести вместе – играть в игры, есть, слушать музыку и, наконец, просто общаться, – считает тверитянка Татьяна Жомова.

Также на фестивале можно было отдохнуть, сделать портреты в фотозонах или узнать историю тверской кулинарии. Каждый час проводились розыгрыши призов. Билетами на речную прогулку наградили и победителей конкурса, который состоялся в преддверии праздника в официальной группе администрации Твери ВКонтакте.

- Очень здорово, что такой фестиваль появился в нашем городе, – уверен тверитянин Сергей Денисов. – Он может стать популярным событием не только для жителей Твери, но и для гостей. Именно такие мероприятия могут привлечь в город больше туристов.

По задумке организаторов, фестиваль, действительно, должен стать регулярным.

- Мы планировали посмотреть, как отреагируют на это мероприятие тверитяне, и увидели, что праздник пользуется популярностью. Несмотря на далеко не самую летнюю погоду здесь много людей, и это лучшее подтверждение того, что городу нужен гастрономический фестиваль, – рассказал заместитель начальника департамента потребительского рынка и рекламы Алексей Чистяков.

В дальнейшем планируется разнообразить и расширить как гастрономическую составляющую фестиваля, так и развлекательную программу.

Управление информации Администрации города Твери