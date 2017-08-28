В Тверской области снимали фильм о сестрах милосердия

Московская кинокомпания «Родина», специализирующаяся на выпуске документальных фильмов просветительского и патриотического характера, снимает ретроспективный документальный фильм о сестрах милосердия России. Один из сюжетов фильма посвящен Крестовоздвиженской общине сестер милосердия, созданной вл.кн. Еленой Павловной во время Крымской войны, и самой яркой руководительнице общины - Екатерине Михайловне Бакуниной.

В августе съемочная группа во главе с генеральным директором кинокомпании «Родина» Ириной Мисановой посетила усадьбу Бакуниных Прямухино в Кувшиновском районе Тверской области и музей сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери, где были произведены необходимые съемки по сюжету фильма.

По просьбе кинокомпании «Родина» в съемках фильма принял участие директор Фонда Екатерины Бакуниной священник Роман Манилов.

В качестве одной из ведущих в фильме участвует известная российская певица и актриса Алена Биккулова. Режиссер фильма - Александр Ладнов. Кинокомпания «Родина» планирует выпустить фильм в конце этого года.

Фото Тверской Епархии.