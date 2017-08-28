ООО «Тверская генерация» назвала самых злостных неплательщиков

Для ООО «Тверская генерация» летний период ознаменуется насыщенной работой по подготовке города к следующему отопительному периоду. Дело трудоемкое и, конечно же, требует значительных финансовых вложений.

Долги перед ООО «Тверской генерации» огромные. Только представьте, общий долг абонентов г. Твери за услуги тепла перед теплоснабжающей организацией составляет 963 миллиона 677 тысяч рублей, это как раз те средства, которые могли пойти на ремонт и модернизацию теплосетей.

Конечно, ООО «Тверская генерация» делает все, чтобы ремонтная кампания прошла в запланированном объеме и в надлежащие сроки, но важно помнить, что уровень и качество предоставляемых услуг напрямую зависят и от самих потребителей.

Справедливости ради стоит отметить, что немало ответственных и добросовестных абонентов, которые не имеют задолженности за коммунальные услуги, но есть и те, кто вносят свою лепту в проблемное прохождение отопительного сезона, накапливая долги перед компанией.

Какие тверские организации работают честно, вовремя и регулярно расплачиваются с «Тверской генерацией», а какие относятся к антилидерам, ежемесячно публикуется на сайте компании.

Одни из самых злостных неплательщиков за услуги теплоснабжения следующие предприятия:

Промышленные предприятия:

1. Акционерное общество «2462 центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты»

2. Открытое акционерное общество «Тверьстекло-М».

Бюджетные организации

1. ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа».

2. АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства».

3. ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области»

4. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

Жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья

1. ТСЖ «Кольцевая-80»

2. ТСЖ «ул. Хрустальная, 41 корпус 4»

3. ТСЖ «БЛАГОЕВА,76»

4. ТСЖ «ВОЛОДАРСКОГО,22»

5. ТСЖ «ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ-20»

6. ТСЖ «ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПРОСПЕКТ,25»

7. ТСЖ «Кольцевая, 82»

8. ТСЖ «Луначарского, 32»

9. ЖСК № 38

10. ЖСК № 117 «Искра»

11. ЖСК № 10

Управляющие компании

1. ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ»

2. ООО Управляющая компания «Лазурь»

3. ООО «Управляющая компания «Китеж»

4. ООО «Главное управление жилищным фондом»

5. ООО «Управляющая компания «БЛАГО+»

6. ООО «УК БЛАГО-СЕРВИС»

7. ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания»

Предприятия малого бизнеса

1. ООО «ФОРСАЖ»

2. ЗАО «Строительная Компания «Союз»

3. ООО «Стандарт-ТМ»

ООО «Тверская генерация» напоминает, что готова вести с должниками диалог и выстраивать конструктивный выход из положения для погашения задолженности.

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