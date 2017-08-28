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В Твери пройдёт фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

28 Августа 2017 15:11
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Фестиваль в Тверском городском саду пройдёт 9 сентября в формате семейного праздника. Запланировано проведение мастер-классов, научно-популярных шоу, концерта, лекций, а также выставки, на которой предприятия ТЭК, производители энергоэффективного оборудования и вузы продемонстрируют свои разработки. Кроме того, в ходе фестиваля организуют массовый световой флеш-моб.

Фестиваль призван привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Энергопотребление – естественный процесс современной жизни. Однако каждый из нас может рационально использовать энергию дома, на работе простыми доступными способами.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. В Тверской области мероприятия «Вместе ярче» будут организованы при участии регионального Правительства.

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Метки: фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче
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Комментарии (3)

  • Добрый крот 
    Электричество что ли в городе вырубят?
    28.08.2017 15:23
    0 | 2

  • protivvsex 
    Латентная подпитка членов СФ.
    28.08.2017 15:27
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    А будет лекция, где расскажут о стоимость энергосберегающих технологий, периоде их окупаемости  (это для предприятий), о доле потребления энергии населением, о том, как на самом деле, а не на бумаге проводятся "энергоэффективные" мероприятия (это скорее для населения)? Я просто это местами вживую видел, ну очень забавное зрелище. Не буду говорить за всех, но иногда вся энергоэффективность сводится к установке энергосберегающих ламп (штука, конечно, полезная, но есть некоторые сомнения, что освещение потребляет столько энергии в процентном отношении).
    28.08.2017 17:43
    0 | 1
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