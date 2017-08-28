В Твери пройдёт фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Фестиваль в Тверском городском саду пройдёт 9 сентября в формате семейного праздника. Запланировано проведение мастер-классов, научно-популярных шоу, концерта, лекций, а также выставки, на которой предприятия ТЭК, производители энергоэффективного оборудования и вузы продемонстрируют свои разработки. Кроме того, в ходе фестиваля организуют массовый световой флеш-моб.

Фестиваль призван привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Энергопотребление – естественный процесс современной жизни. Однако каждый из нас может рационально использовать энергию дома, на работе простыми доступными способами.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. В Тверской области мероприятия «Вместе ярче» будут организованы при участии регионального Правительства.