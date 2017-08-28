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В Тверской области двое судимых мужчин и многодетная мать угнали автомобиль и разбили его

28 Августа 2017 15:11
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Бежецкий городской суд рассмотрит уголовные дела в отношении двух ранее судимых мужчин 1986 г.р. и 1992 г.р и ранее привлекавшейся к уголовной ответственности жительницы Кесовогорского района, 1986 г.р., имеющей четверых малолетних детей, но лишенной родительских прав.

Они обвиняются в угоне автомобиля и хищении автомагнитолы.

В ночь на 13 июня этого года мужчины по предварительному сговору, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили угон автомобиля, находящегося во дворе дома Бежецка. И вместе со своей знакомой приехали к её дому в деревню Кесовогорского района.

Затем 25-летний обвиняемый, не имеющий права управления транспортным средством, решил съездить в село Петровское, где врезался в забор дома. После чего, до приезда сотрудников ОГИБДД, они со знакомой похитили из машины магнитолу стоимостью 3000 рублей, которой распорядились по своему усмотрению.

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Метки: угон автомобиля автоугон разбили автомобиль
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Комментарии (2)

  • Net. 
     Да это анекдот под названием : "Быдло разгулялось."
    28.08.2017 15:29
    0 | 2

    • horton 
      Да сегодня этих анекдотов в ленте новостей почти через одну... И не только сегодня...
      28.08.2017 15:41
      0 | 3
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