В Тверской области двое судимых мужчин и многодетная мать угнали автомобиль и разбили его

Бежецкий городской суд рассмотрит уголовные дела в отношении двух ранее судимых мужчин 1986 г.р. и 1992 г.р и ранее привлекавшейся к уголовной ответственности жительницы Кесовогорского района, 1986 г.р., имеющей четверых малолетних детей, но лишенной родительских прав.

Они обвиняются в угоне автомобиля и хищении автомагнитолы.

В ночь на 13 июня этого года мужчины по предварительному сговору, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили угон автомобиля, находящегося во дворе дома Бежецка. И вместе со своей знакомой приехали к её дому в деревню Кесовогорского района.

Затем 25-летний обвиняемый, не имеющий права управления транспортным средством, решил съездить в село Петровское, где врезался в забор дома. После чего, до приезда сотрудников ОГИБДД, они со знакомой похитили из машины магнитолу стоимостью 3000 рублей, которой распорядились по своему усмотрению.