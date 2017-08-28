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В Твери приставы арестовали два автомобиля за полмиллиона долга по кредиту и штрафы ГИБДД

28 Августа 2017 14:44
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В Твери прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД по выявлению должников. В ходе проверки регистрационных номеров автотранспортных средств судебные приставы при помощи приложения «Мобильный розыск» вычисляли должников по алиментам, кредитам, налогам и штрафам.

Так, приставы наложили арест на автомобиль гражданина Ц., долг которого составляет более 500 тысяч рублей по кредитам. Должник длительное время уклонялся от погашения задолженности. Пристав-исполнитель Центрального районного отдела г.Твери тут же составила акт описи-ареста машины. Если в течение 10 дней владелец не погасит долг, транспортное средство будет передано на оценку и дальнейшую продажу в Управление Росимущества по Тверской области.

Еще у одной должницы арестовали автомобиль за неоплаченные 12 штрафов ГИБДД. На руках нужной суммы у женщины не оказалось. Если оплата не будет произведена, то автомобиль также будет выставлен на торги, а деньги, полученные от его реализации, будут направлены в счет погашения задолженности.

В ходе совместных рейдов с начала 2017 года уже взыскано порядка 1,5 миллионов рублей. Всего в текущем году на дорогах региона судебные приставы выявили более тысячи должников. Более 80 автомашин, принадлежащих злостным неплательщикам, были арестованы.

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Метки: арест автомобиля судебные приставы тверской области
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