Три года в колонии проведёт мать, чуть не убившая сожителя своей несовершеннолетней дочери

Конаковский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло в Конаково 12 октября 2016 года. Несовершеннолетняя дочь позвонила маме и сказала, что её избил пьяный сожитель. Мать вместе с отцом отправились защищать дочь. Между отцом и сожителем дочери завязалась борьба, а разъяренная мать схватила нож и нанесла потенциальному зятю два удара грудь.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью.

Приговором суда мать признана виновной в покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда.