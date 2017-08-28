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Три года в колонии проведёт мать, чуть не убившая сожителя своей несовершеннолетней дочери

28 Августа 2017 14:52
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Конаковский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло в Конаково 12 октября 2016 года. Несовершеннолетняя дочь позвонила маме и сказала, что её избил пьяный сожитель. Мать вместе с отцом отправились защищать дочь. Между отцом и сожителем дочери завязалась борьба, а разъяренная мать схватила нож и нанесла потенциальному зятю два удара грудь.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью.

Приговором суда мать признана виновной в покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда.

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Метки: покушение на убийство конаковский городской суд
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Комментарии (13)

  • Добрый крот 
    Хороша семейка! Дочка-шлю.., простите, ветреная особа, сожитель ея просто быдло, маманя-психопатка. Расея, граждане, Расеюшка...Своим путём идём, особенным.)
    28.08.2017 14:57
    0 | 4

    • horton 
      А молодые-то как? Раз написано "потенциальный зять", то, видимо, живут в мире и согласии???
      28.08.2017 15:06
      0 | 0

      • peshehod 
        Написано же: "два удара грудь"))
        28.08.2017 15:08
        0 | 1

        • horton 
          Мудрено написано. Вот и возник вопрос )
          28.08.2017 15:13
          0 | 0

      • Добрый крот 
        А что значит "мать вместе с отцом"? С дедом несовершеннолетней бл..., простите, несовершеннолетней курсистки?
        28.08.2017 15:10
        0 | 2

        • horton 
          Написано "Между отцом и сожителем дочери завязалась борьба..." - "...отцом... дочери"...так что не "дед"...
          28.08.2017 15:14
          0 | 0

          • Добрый крот 
            А можа это отец матери этой малолетней прости..., извините, слушательницы Высшей партийной школы, заслуженный учитель РСФСР, был?
            28.08.2017 15:20
            0 | 1

            • horton 
              Тогда бы написали "между отцом матери и сожителем дочери"... Можа и был... Всякое бывает...)))
              28.08.2017 15:27
              0 | 0

              • Добрый крот 
                Бывает и между сожителем матери и отцом дочери. Всякое.) Расея, одно слово.
                28.08.2017 15:29
                0 | 0

  • bublik 
    а всё по тому, что органы у нас карательные, а не правоохранительные. если бы родители акселератки были уверены, что вызвав ментов,  те в свою очередь заберут пьяную скотину в кпз, то и до рукопашки не дошло бы. вот и приходится людям самим себя защищать. да причём еще не умудриться из потерпевшего стать обвиняемым.
    28.08.2017 15:31
    0 | 2

    • Добрый крот 
      А Вы в данной ситуации где людей узрели?
      28.08.2017 15:42
      1 | 0

  • Ironman8891 
    а зятя за компашку почему не отправили за растление несовершеннолетней?
    28.08.2017 15:44
    0 | 3

    • 1234@1234 
      Наверное,"зять" тоже несовершеннолетний.
      28.08.2017 16:04
      0 | 2
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