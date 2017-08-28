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В Твери пройдёт турнир по мини-футболу "Кубок благофонда "Надежда"

28 Августа 2017 14:32
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3 сентября, с 9.00 до 15.00 на мини-поле стадиона "Химик" состоится 2 ежегодный турнир по мини-футболу среди команд 2007 г.р. "Кубок благофонда "Надежда" при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери и Федерации футбола города Твери. Официальное открытие в 9.20.

В турнире примут участие 8 команд из Твери и области: Лихославль, Зубцов, Торжок, Медное, приглашены воспитанники детских домов и интернатов. Главной целью турнира является поддержание детей в их спортивных увлечениях.

Участников ждут захватывающие игры, специально для детей тренер из "Athletic GYM" Смирнов Павел проведёт мастер-класс, на котором познакомит с правильной техникой выполнения упражнений по отжиманию, подтягиванию и другим элементами здорового образа жизни. Также организаторы подготовили, подарки всем участникам, а победителям - особо ценные призы.

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Метки: мини-футбол турнир по мини-футболу фонд надежда
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