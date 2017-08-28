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За ДТП со смертельным исходом водитель проведёт 1.5 года в колонии-поселении

28 Августа 2017 13:58
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Ржевским городским судом Тверской области осужден гражданин Л., признанный виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

18 января 2017 около 4 часов утра мужчина был за рулём автомобиля и при пересечении перекрёстка не уступил дорогу машине, которая ехала по главной. Скоростной режим нарушен не был (54 км/ч).

В результате ДТП пострадал второй водитель. Он получил серьёзные травмы: закрытую тупую травму груди с разрывом передней стенки правого желудочка сердца, перелом левой ключицы, перелом 4,5,6 ребер слева, множественные ссадины на левой кисти, ссадину на левом бедре. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте аварии.

Ранее подсудимый привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения. В итоге суд назначил ему наказание - 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении. Приговор вступил в законную силу.

Сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области.

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Метки: колония-поселение дтп со смертельным исходом виновник дтп осуждён виновник дтп
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