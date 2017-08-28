Игорь Руденя принял участие в праздновании престольного праздника Успение Пресвятой Богородицы

28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжествах, которые прошли в Свято-Успенском монастыре в Старице Тверской области. На празднике присутствовали председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, председатель Совета Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор провел божественную литургию, после чего состоялся крестный ход вокруг обители.

Свято-Успенский монастырь – один из древнейших монастырей Тверской епархии, центр культуры и просвещения района и Верхневолжья. Одна из традиций обители – напутствие будущих первоклассников в день Успения Пресвятой Богородицы. Детей на учение благословил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

На празднике ребятам были вручены медали первоклассников и школьные колокольчики как символы первого звонка, который прозвучит во всех школах первого сентября.

Старицкий Свято-Успенский монастырь основан в XII веке. Одним из его настоятелей был Патриарх Московский и всея Руси Иов, который с юных лет воспитывался в Свято-Успенском монастыре. Здесь же он принял постриг и был рукоположен в священники.

В 2001 году по инициативе Виктора Христенко был создан Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, на средства которого началось восстановление обители. Благодаря 15-летней работе Фонда Старицкая обитель воссоздана в первозданном виде.

Просветительское направление – важнейшая составляющая благотворительной программы Фонда, который проводит культурные мероприятия с участием ведущих творческих коллективов страны, организует работу с подрастающим поколением. Действуют проект «Дети Старицы», стипендиальная программа, ежегодно проходит научно-практическая конференция, посвященная памяти первого патриарха Иова и другие мероприятия.