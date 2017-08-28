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Игорь Руденя принял участие в праздновании престольного праздника Успение Пресвятой Богородицы

Игорь Руденя принял участие в праздновании престольного праздника Успение Пресвятой Богородицы - ТИА
28 Августа 2017 13:39
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28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжествах, которые прошли в Свято-Успенском монастыре в Старице Тверской области. На празднике присутствовали председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, председатель Совета Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор провел божественную литургию, после чего состоялся крестный ход вокруг обители.

Свято-Успенский монастырь – один из древнейших монастырей Тверской епархии, центр культуры и просвещения района и Верхневолжья. Одна из традиций обители – напутствие будущих первоклассников в день Успения Пресвятой Богородицы. Детей на учение благословил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

На празднике ребятам были вручены медали первоклассников и школьные колокольчики как символы первого звонка, который прозвучит во всех школах первого сентября.

Старицкий Свято-Успенский монастырь основан в XII веке. Одним из его настоятелей был Патриарх Московский и всея Руси Иов, который с юных лет воспитывался в Свято-Успенском монастыре. Здесь же он принял постриг и был рукоположен в священники.

В 2001 году по инициативе Виктора Христенко был создан Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, на средства которого началось восстановление обители. Благодаря 15-летней работе Фонда Старицкая обитель воссоздана в первозданном виде.

Просветительское направление – важнейшая составляющая благотворительной программы Фонда, который проводит культурные мероприятия с участием ведущих творческих коллективов страны, организует работу с подрастающим поколением. Действуют проект «Дети Старицы», стипендиальная программа, ежегодно проходит научно-практическая конференция, посвященная памяти первого патриарха Иова и другие мероприятия.

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Метки: успение богородицы успение
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Комментарии (8)

  • Uylo_Yobannen 
    "Виктора Христенко называют "долгожителем" в российском кабинете министров. Его первой правительственной должностью стал пост заместителя министра финансов в правительстве Виктора Черномырдина. Сменил множество разноплановых должностей, укрепляя свое влияние, с мая 2008г. он является министром промышленности и торговли.

Принято считать, что влияние Виктора Христенко помогло пристроить его жену Татьяну Голикову в кресло министра Минздравсоцразвития РФ, основательно устроившись в котором, она развила бурную деятельность по созданию семейного клана на всех ключевых постах и обогащению приближенных лиц.

Есть у четы Голиковой–Христенко хорошие и добрые друзья – двоюродные братья Лев Григорьев и Виктор Харитонин. Хорошие ребята, деятельные активные. Отчего бы не помочь добрым людям? И по мановению волшебной палочки Лева Григорьев становится генеральным директором НПО «Микроген», а Витя Харитонин – генеральным директором компании «Фармстандарт». Чем занимаются эти уважаемые компании? Разумеется производством лекарственных препаратов, очень выгодным и надежным бизнесом. В этот бизнес неплохо пристроить и своих друзей–родственников. Еще одно мановение волшебной палочки – и двоюродная сестра Голиковой – Ирина Сакаева – становится заместителем генерального директора компании «Микроген». Еще одно усилие – и друг Виктора Христенко, а по совместительству генеральный директор государственной корпорации ОАО «ОПК «Оборонпром» – Андрей Реус становится членом совета директоров «Микрогена», а другой друг Христенко по совместительству генеральный директор государственной корпорации ГК «Ростехнологии» Виктор Чемезов в 2010 году заключает с компанией «Микроген» договор о сотрудничестве, предоставляющий ей эксклюзивное право в области поставок и сервисного обслуживания высокотехнологического медицинского оборудования оборонного ведомства.

Дружную спайку коммерсантов и высокопоставленных чиновников в другой стране назвали бы коррупцией, а у нас зачастую называют «особыми деловыми отношениями» или «государственным интересом». 

http://begamot-74.livejournal.com/20107.html
    28.08.2017 14:03
    0 | 3

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Центр просвещения и культуры. Монастырь... Ну-ну. 
Религии (любые) всегда объявляют собственными достижениями то что развилось вопреки религии. Особенно если религии старались, но оказались не в силах этого задушить.
    28.08.2017 15:06
    0 | 5

  • 321pusk 
    Можно как угодно относиться к Р..не и власти. Но вопрос: зачем личную жизнь человека (религия, вера...), освещать со светской стороны? Я ответы знаю, вопрос риторический.
    28.08.2017 15:42
    0 | 2

    • Ironman8891 
      Сопротивляются умы населения мракобесию. Но вода камень точит, чем чаще глаголить, тем больше поверит.
      28.08.2017 15:50
      0 | 0

  • Ironman8891 
    От словосочетания "благотворительный фонд" в воображении всплывают виноградники...
    28.08.2017 15:53
    0 | 3

  • Proletary 
    Голикова и Харитонин на арбидольном плацебо столько хапнули, что хватило бы на 3 Западных моста. Есть тут верующие? Как ваша церковь называет тех, кто наживается на людских страданиях? Правильно, благодетелями.
https://republic.ru/biz/1037105/#d1
В 2003 году компания «Профит-Хаус», управлявшая активами Романа Абрамовича, приобрела пять заводов в России у американской корпорации ICN Pharmaceutical и несколько независимых предприятий. Позже менеджмент «Профит-Хауса» во главе с Виктором Харитониным выкупил акции «Фармстандарта». В 2006 году Шустер и Мартьянов продали «Мастерлек» лидеру российского рынка лекарств – «Фармстандарту», которому не хватало флагманского продукта. Им и стал «Арбидол».
Вскоре после сделки к рекламной кампании подключились глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, рекомендовавшие «Арбидол» для лечения гриппа. В 2009 году, во время вспышки свиного гриппа, продажи «Арбидола» подскочили на 102%. Апофеозом кампании стал телерепортаж 2010 года, в котором Владимир Путин зашел в аптеку и настойчиво интересовался, есть ли в продаже «Арбидол» и почем. Вскоре «Арбидол» попал в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что гарантировало препарату масштабные госзакупки в больницы по всей стране.
    28.08.2017 16:50
    0 | 1

    • peshehod 
      Как можно вознаградить таких достойных людей? Только положить обоих в ограде монастыря, придавив плитой из старицкого известняка, ограненной в форме большой таблетки.
      28.08.2017 16:58
      0 | 1

  • antiER 
    Церковь на привокзалке- тоже дело их рук. Это не по копеечке с прихожан сшибать
    28.08.2017 19:06
    0 | 0
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