На ТИА стартует конкурс "Котопёс и К"

На ТИА стартует традиционный и, пожалуй, самый популярный конкурс "Котопёс и К". Итак, мы ждём от вас фото и видео, на которых запечатлены ваши домашние любимцы - кошки, собаки, морские свинки, хомячки, попугаи. А может, у вас живет дружелюбный крокодил или экзотический ухохвост, который умеет петь и танцевать?!
Мы принимаем ваши письма до 28 сентября на электронный адрес info@tvernews.ru. Обязательно расскажите в письме, чем ваш питомец уникален, что выдающееся он уже совершил или натворил. 29 сентября, в пятницу, на сайте начнется голосование, а после выходных мы наградим победителей.
Спонсор конкурса – сеть салонов-парикмахерских для животных «Артемон», которые подарят победителям три сертификата на услуги салона:
Первое место – 3 000 рублей
Второе место – 2 000 рублей
Третье место – 1000 рублей
Салон-парикмахерская для животных «Артемон» работает в Твери с 2006 года и предоставляет все услуги по уходу за животными - грумингу, которые необходимы вашему любимцу, чтобы он был здоровым, модным и красивым.
Кстати, именно «Артемон» привил Твери моду на груминг. В салонах работают профессионалы с многолетним опытом, которые регулярно повышают квалификацию у ведущих преподавателей России. В салоне регулярно проводят мастер-классы специалисты с мировым именем. У «Артемона» более 5000 постоянных клиентов. Салон с удовольствием делится накопленным опытом и знаниями со всеми, кто хочет научиться грумингу. Выпускники учебного центра «Артемон» не только могут самостоятельно профессионально заботится о своем питомце, но и даже открыть собственный бизнес в сфере груминга. Выпускники «Артемона» - Это профессиональные мастера, а так же успешные владельцы салонов красоты для животных в Твери, Тверской области и за пределами нашего региона.
Услуги салона
Мытье с использованием профессиональной косметики. Гигиеническая и оздоровительная процедура поможет подготовить вашего любимца к выставке.
Стрижки
Мастера подберут прически для вашего питомцам с учетом законов моды и выставочных правил.
Стрижка когтей
Не рекомендуется стричь когти животным самостоятельно, в домашних условиях, так как можно серьезно травмировать любимца. Длинные, отросшие когти не только вызывают дискомфорт и мешают животным ходить, но и могут врастать в подушечки лап.
Тримминг - выщипывание состарившейся шерсти у жесткошерстных пород собак. Эти породы собак почти не линяют, но отмирающую шерсть удалять необходимо для здоровья и красоты животного.
В салонах «Артемон» можно приобрести самую модную, красивую, а главное уютную одежду для своего питомца.
Специалисты «Артемона» дадут дельный совет, как ухаживать за животным дома, например, как мыть и расчесывать собаку или кошку
Новая услуга салона – ультразвуковая чистка зубов. Мастера бережно уберут налёт не только с видимых участков зубов, но и в поддесенных областях, сделают антибактериальную профилактику и дадут консультацию по дальнейшему уходу.
Адреса салонов в Твери:
Петербургское шоссе, 45: 8-903-804-76-22, (4822) 56-25-36, Часы работы: С 9-00 до 20-00
Ул. Ерофеева, 21 8-930-163-30-90 (4822) 58-68-68 Часы работы: С 9-00 до 20-00
Сайт: http://www.artemon-salon.ru/
Вконтакте: https://vk.com/salonartemontver
Инстаграмм: https://www.instagram.com/artemon_tver/
Комментарии (3)
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horton
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28.08.2017 15:10
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Добрый крот
28.08.2017 15:12
0
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2
horton
28.08.2017 15:18
1
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