На ТИА стартует конкурс "Котопёс и К"

На ТИА стартует традиционный и, пожалуй, самый популярный конкурс "Котопёс и К". Итак, мы ждём от вас фото и видео, на которых запечатлены ваши домашние любимцы - кошки, собаки, морские свинки, хомячки, попугаи. А может, у вас живет дружелюбный крокодил или экзотический ухохвост, который умеет петь и танцевать?!

Мы принимаем ваши письма до 28 сентября на электронный адрес info@tvernews.ru. Обязательно расскажите в письме, чем ваш питомец уникален, что выдающееся он уже совершил или натворил. 29 сентября, в пятницу, на сайте начнется голосование, а после выходных мы наградим победителей.

Спонсор конкурса – сеть салонов-парикмахерских для животных «Артемон», которые подарят победителям три сертификата на услуги салона:

Первое место – 3 000 рублей

Второе место – 2 000 рублей

Третье место – 1000 рублей

Салон-парикмахерская для животных «Артемон» работает в Твери с 2006 года и предоставляет все услуги по уходу за животными - грумингу, которые необходимы вашему любимцу, чтобы он был здоровым, модным и красивым.

Кстати, именно «Артемон» привил Твери моду на груминг. В салонах работают профессионалы с многолетним опытом, которые регулярно повышают квалификацию у ведущих преподавателей России. В салоне регулярно проводят мастер-классы специалисты с мировым именем. У «Артемона» более 5000 постоянных клиентов. Салон с удовольствием делится накопленным опытом и знаниями со всеми, кто хочет научиться грумингу. Выпускники учебного центра «Артемон» не только могут самостоятельно профессионально заботится о своем питомце, но и даже открыть собственный бизнес в сфере груминга. Выпускники «Артемона» - Это профессиональные мастера, а так же успешные владельцы салонов красоты для животных в Твери, Тверской области и за пределами нашего региона.

Услуги салона

Мытье с использованием профессиональной косметики. Гигиеническая и оздоровительная процедура поможет подготовить вашего любимца к выставке.

Стрижки

Мастера подберут прически для вашего питомцам с учетом законов моды и выставочных правил.

Стрижка когтей

Не рекомендуется стричь когти животным самостоятельно, в домашних условиях, так как можно серьезно травмировать любимца. Длинные, отросшие когти не только вызывают дискомфорт и мешают животным ходить, но и могут врастать в подушечки лап.

Тримминг - выщипывание состарившейся шерсти у жесткошерстных пород собак. Эти породы собак почти не линяют, но отмирающую шерсть удалять необходимо для здоровья и красоты животного.

В салонах «Артемон» можно приобрести самую модную, красивую, а главное уютную одежду для своего питомца.

Специалисты «Артемона» дадут дельный совет, как ухаживать за животным дома, например, как мыть и расчесывать собаку или кошку

Новая услуга салона – ультразвуковая чистка зубов. Мастера бережно уберут налёт не только с видимых участков зубов, но и в поддесенных областях, сделают антибактериальную профилактику и дадут консультацию по дальнейшему уходу.

Адреса салонов в Твери:

Петербургское шоссе, 45: 8-903-804-76-22, (4822) 56-25-36, Часы работы: С 9-00 до 20-00

Ул. Ерофеева, 21 8-930-163-30-90 (4822) 58-68-68 Часы работы: С 9-00 до 20-00

Сайт: http://www.artemon-salon.ru/

Вконтакте: https://vk.com/salonartemontver

Инстаграмм: https://www.instagram.com/artemon_tver/