В Торопецком районе осуждён браконьер, нарубивший леса почти на 400 000 рублей

В ноябре 2016 года 42-летний житель Торопецкого района без оформления необходимых документов*, разрешающих заготовку древесины, с помощью бензопилы марки Husqvarna 455 спилил на территории Торопецкого участкового лесничества деревьев на общую сумму 383 430 рублей (крупный размер).

В судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном. Действия подсудимого суд квалифицировал по ч.3 ст.260 УК РФ как незаконную рубку лесных насаждений, в особо крупном размере.

Приговором суда мужчине назначено 3 года лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба.

*Договор аренды, решение о предоставлении лесного участка, проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, договор купли-продажи лесных насаждений, государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.