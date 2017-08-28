tvernews.ru
28 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Торопецком районе осуждён браконьер, нарубивший леса почти на 400 000 рублей

28 Августа 2017 12:41
Автор:

В ноябре 2016 года 42-летний житель Торопецкого района без оформления необходимых документов*, разрешающих заготовку древесины, с помощью бензопилы марки Husqvarna 455 спилил на территории Торопецкого участкового лесничества деревьев на общую сумму 383 430 рублей (крупный размер).

В судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном. Действия подсудимого суд квалифицировал по ч.3 ст.260 УК РФ как незаконную рубку лесных насаждений, в особо крупном размере.

Приговором суда мужчине назначено 3 года лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба.

*Договор аренды, решение о предоставлении лесного участка, проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, договор купли-продажи лесных насаждений, государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: незаконная рубка леса браконьер рубка леса заготовка древесины
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
67

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
61

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
38

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100