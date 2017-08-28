tvernews.ru
28 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Впервые в Твери пройдет всероссийский финал международного конкурса красоты "Королева Рунета 2018"

28 Августа 2017 12:28
Автор:

Организаторы международного конкурса красоты «Королева Рунета» определили город, где в ноябре пройдёт финал всероссийского этапа конкурса, - это Тверь. В состав жюри войдут две финалистки международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2017»: тверичанка Анастасия Посмашных (Улыбка Вселенной 2017) и Валерия Дмитриева из Литвы (Вторая Улыбка Вселенной 2017).
 
Во всероссийский финал конкурса пройдут 12 участниц, 6 из них продолжат соперничество в международном этапе, который планируется провести в марте 2018 года в одном из городов России. Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей.
 
Анкеты от молодых мам 23-43 лет рассматриваются оргкомитетом проекта до 15 сентября 2017 года.
 
Конкурс проводится в целях укрепления и возрождения семейных, духовно-нравственных ценностей, повышения социального статуса женщины, возрождение моды на любовь, верность, крепкую многодетную семью и укрепления института семьи.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: королева рунета конкурс красоты
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Добрый крот 
    Кстати, "Вторая улыбка" несравнимо посимпатишнее и привлекательнее будет, нежели "первая", местечкового розливу. Скромная, без кричащего и вульгарного макияжу и маникюрца убийственного. Сказывается "близость" к Европе или просто вкус имеется...Я за прибалтийку!
    Прикрепленные изображения:
    28.08.2017 12:45
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
67

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
61

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
38

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100