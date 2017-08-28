Впервые в Твери пройдет всероссийский финал международного конкурса красоты "Королева Рунета 2018"

Организаторы международного конкурса красоты «Королева Рунета» определили город, где в ноябре пройдёт финал всероссийского этапа конкурса, - это Тверь. В состав жюри войдут две финалистки международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2017»: тверичанка Анастасия Посмашных (Улыбка Вселенной 2017) и Валерия Дмитриева из Литвы (Вторая Улыбка Вселенной 2017).



Во всероссийский финал конкурса пройдут 12 участниц, 6 из них продолжат соперничество в международном этапе, который планируется провести в марте 2018 года в одном из городов России. Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей.



Анкеты от молодых мам 23-43 лет рассматриваются оргкомитетом проекта до 15 сентября 2017 года.



Конкурс проводится в целях укрепления и возрождения семейных, духовно-нравственных ценностей, повышения социального статуса женщины, возрождение моды на любовь, верность, крепкую многодетную семью и укрепления института семьи.