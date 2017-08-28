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О современных рыцарях и средневековых сражениях в интервью ТИА с воеводой Тимофеем Беловым

О современных рыцарях и средневековых сражениях в интервью ТИА с воеводой Тимофеем Беловым - ТИА
28 Августа 2017 13:25
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Фоторепортаж

Сделать 30-килограммовые доспехи из кухонной плиты или холодильника, сражаться в них на мечах, а если упал, то встать во всей этой металлической амуницией за 2 секунды, сшить себе без швейной машинки и навыков швеи рубаху и штаны - все это умеют реконструкторы тверского исторического клуба «Дружина». Воевода клуба Тимофей Белов рассказал ТИА о «Дружине» и почему  люди увлекаются реконструкцией.

Клуб «Дружина» официально создан, зарегистрирован как клуб, в 1998 году. Но существует он гораздо дольше, просто до 1998 года это было неформальное объединение энтузиастов.

- Я до «Дружины» занимался каратэ и греблей, но все это было не мое, как говорится, душа не лежала. А еще я всегда много читал, особенно люблю исторические романы, фентези.  В 14 лет, сейчас мне 22, после книг «Айвенго» и «Властелин колец» я пришел в реконструкторский клуб «Дружина».

Клуб занимается историческим моделированием, создает предметы быта, оружие, костюмы, организует исторические фестивали.

Тимофей рассказал, что многие доспехи клуба сделаны руками дружинников, причем некоторая амуниция собрана  из старых холодильников, стиральных машин. Есть, например, полноценный русский доспех 14 века, сделанный из старой кухонной плиты:

- Конечно, в основном мы делаем защиту из покупного металла, но, в целях экономии, пользуемся  и бэушным металлом. Ведь все поездки клуба мы оплачиваем сами, на свои деньги делаем себе доспехи.

Полноценные доспехи, если очень постараться, можно сделать за 3-4 недели.

- Доспехи – это шлем, защита корпуса, плеч, рук, перчатки, защита ног, поддоспешная экипировка (своеобразный пуховик, который амортизирует удары). Кроме того, мы себе сами шьем костюмы, а это очень непросто, особенно, когда ты совсем не умеешь шить. Я себе сам шил русскую рубаху и штаны.

Гордость клуба – восстановленная парусно-гребная средневековая ладья.

- У нас было старый, дырявый деревянный корпус и мечта сделать из него настоящую ладью. Мы восстанавливали судно несколько лет. Впервые ее белые паруса Тверь увидела в 2016 году на Дне города.

В клубе «Дружина» 40 человек от 12 до 60 лет. Всех объединяет одно – любовь к истории, желание быть лучше и быть похожим на героев прошлого.

- Это не значит, что мы бежим от действительности, нет. Но многим из нас не нравится современная среда, окружение, а у истории есть чему поучиться. В первую очередь, каждый из нас хочет сделать лучше в первую очередь себя и для себя находит пример из истории,  которому он в той или иной мере подражает.

Тимофей рассказал, что реконструкторское движение – это субкультура, она объединяет людей, которые нашли моральную опору, а может даже жизненный идеал, в истории, в прошлом.

- Наше движение – это не ролевые игры, мы не подражаем манерам и речи того времени, мы общаемся друг с другом на обычном, современном языке, обращаемся друг к другу по имени и в обычной жизни, вне фестивалей, мы живем как все.

В клубе «Дружина» есть своя иерархия: простые дружинники и старшая дружина – руководящий состав клуба. Клуб возглавляет Князь.

- Чем выше звание – тем больше ответственности, те, кто увлечен клубом, кто живет этим делом – быстро продвигается по «карьерной лестнице». Я в клубе воевода, в мои обязанности входит организовывать набор в клуб, поддерживать контакты с другими клубами, я занимаюсь подготовкой разных мероприятий, организую наши поездки.

Тимофей сейчас учится в магистратуре исторического факультета ТвГУ, членство в клубе «Дружина» для него не просто хобби:

- Я по натуре романтик, а потому реконструкторская деятельность стала частью моей жизни. Я могу встать в 5 утра и долго ехать в электричке, чтобы принять участие в 15-минутном бое.

По мнению воеводы клуба, «Дружина» не только популяризирует историю, но и дает практические навыки для развития личности:

- Мы учимся делать что-то своими руками, работаем в кузнице. Мы регулярно занимаемся спортом, ведь без физической подготовки рыцарь не то что сражаться в 40-килограмовых доспехах не сможет, он просто в них не встанет. А у нас по нормативу дружинник, если его в бою сбили с ног, должен подняться за 2-3 секунды. Кстати, это миф, что в доспехах крайне сложно двигаться. Доспехи изготавливаются для конкретного человека, учитывают его физиологическое особенности, а потому двигаться в них и драться очень удобно.

Интересно, что в клубе состоят не только мужчины, но и прекрасный пол.

- Да, девушки тоже с удовольствие дерутся на мечах. А еще они шьют себе красивые костюмы средневековых боярынь, ставят танцы с оружием. Именно в клубе я познакомился со своей любимой, она зашла к нам случайно, но так и осталась – стала дружинником и моей девушкой, - поделился Тимофей.

Клуб «Дружина» проводит в Тверской области три ежегодных  реконструкторских фестиваля, а также выезжает на сражения в другие регионы.

- Наши основные мероприятия:  «Княжество тверское», «Тверская застава», «Эпоха». Эпоха – это реконструкторская площадка на Дне города, в рамках которой мы проводим игры, показательные выступления. Княжество тверское – однодневный фестиваль, он традиционно проводится в Твери в конце сентября, представляет собой отчетные концерты, показательные выступления исторических клубов из разных городов. Тверская застава – это классический реконструкторский фестиваль, который собирает единомышленников из разных городов России и ближнего зарубежья. Мы строим деревянную крепость и живем два дня на поле в поселке Власьево под Тверью в средневековых шатрах: устраиваем сражения, проводим показательные выступления, конкурсы танцев, костюмов.

Насколько реконструированные сражения и рыцарское мастерство дружинников клуба исторически достоверно сказать сложно, по словам Тимофея они учатся сражаться на мечах на основе гравюр и рисунков средневековых сражений, собственной фантазии и опыта из современных боевых искусств.

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Метки: реконструкторский клуб "Дружина" Тимофей Белов реконструкторы фестивали реконструкции в Твери
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Комментарии (1)

  • Naum 
    Все вроде красиво, заманчиво. В прошлом году я был на таком спектакле и увидел иную картину. Лес в округе вырублен и загажен, целые горы отходов, куча кострищ, из палаток выбираются с большого похмелья тела, как мужские, так и женские. Картина сильно отличалась от красивых картинок.  Возможно эти игрища устроил другой клуб (клуб Дружину я ни в чем не обвиняю). В целом, я против таких развлекух. Если хотят устраивать реконструкции, то только после всех согласований и на выделенной территории с обязательной уборкой таких мест.
    28.08.2017 14:36
    0 | 4
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