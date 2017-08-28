В Твери 22-летний рабочий украл из гипермаркета продукты и электроинструмент

Сотрудники Росгвардии были вызваны в один из гипермаркетов Твери по сигналу тревоги. На месте выяснилось, что 22-летний рабочий из Московской области вынес из торгового зала продукты питания, электроинструменты и другие товары. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в краже и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тверской области.