Накануне нового учебного года Роспотребнадзор рассказал про педикулез

Завершается пора летних отпусков и отдыха детей в школьных и загородных лагерях. Накануне нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тверской области рассказывает о педикулезе (вшивости) и что с ним делать.
Педикулез (вшивость) - это паразитарное заболевание кожи, возбудитель которого - человеческая вошь - мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде.
Проявляется педикулез, в основном, зудом в месте укусов вшей. От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти несколько недель.
Основные симптомы и признаки педикулеза:
- Кожный зуд в месте укуса вши. При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы (за ушными раковинами, в области висков и затылка).
- Расчёсы (экскориации). Как правило, на месте расчесов появляются гнойные корочки.
- Гниды в волосах. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки, прикрепленные к волосам. Гниды могут быть живыми и мертвыми. Мертвые гниды обычно имеют тусклую окраску.
Профилактика педикулеза:
- Необходимо регулярно менять белье и одежду (не реже 2-х раз в неделю).
- Постоянно стирать постельное белье при высокой температуре.
- Тщательно проглаживать одежду (особенно в области швов).
При обнаружении у ребенка педикулеза необходимо:
1. Купить в аптеке любое средство для обработки педикулёза.
2. Обработать волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.
3. Вымыть ребёнка с использованием детского мыла или шампуня.
4. Удалить механическим способом (выбрать руками или вычесать частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Чтобы снять гнид, нужно смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополоснуть волосы тёплой водой.
5. Надеть ребёнку чистое бельё и одежду.
6. Постирать постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладить их утюгом, отпарить.
7. Осмотреть, и при необходимости, обработать всех членов семьи.
8. Сообщить о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.
9. Повторить осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и провести, при необходимости, повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.
Комментарии (4)
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horton
28.08.2017 12:27
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