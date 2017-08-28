Накануне нового учебного года Роспотребнадзор рассказал про педикулез

Завершается пора летних отпусков и отдыха детей в школьных и загородных лагерях. Накануне нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тверской области рассказывает о педикулезе (вшивости) и что с ним делать.

Педикулез (вшивость) - это паразитарное заболевание кожи, возбудитель которого - человеческая вошь - мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде.

Проявляется педикулез, в основном, зудом в месте укусов вшей. От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти несколько недель.

Основные симптомы и признаки педикулеза:

Кожный зуд в месте укуса вши. При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы (за ушными раковинами, в области висков и затылка).

Расчёсы (экскориации). Как правило, на месте расчесов появляются гнойные корочки.

Гниды в волосах. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки, прикрепленные к волосам. Гниды могут быть живыми и мертвыми. Мертвые гниды обычно имеют тусклую окраску.

Профилактика педикулеза:

Необходимо регулярно менять белье и одежду (не реже 2-х раз в неделю).

Постоянно стирать постельное белье при высокой температуре.

Тщательно проглаживать одежду (особенно в области швов).

При обнаружении у ребенка педикулеза необходимо:

1. Купить в аптеке любое средство для обработки педикулёза.

2. Обработать волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

3. Вымыть ребёнка с использованием детского мыла или шампуня.

4. Удалить механическим способом (выбрать руками или вычесать частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Чтобы снять гнид, нужно смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополоснуть волосы тёплой водой.

5. Надеть ребёнку чистое бельё и одежду.

6. Постирать постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладить их утюгом, отпарить.

7. Осмотреть, и при необходимости, обработать всех членов семьи.

8. Сообщить о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.

9. Повторить осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и провести, при необходимости, повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.