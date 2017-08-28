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Накануне нового учебного года Роспотребнадзор рассказал про педикулез

28 Августа 2017 11:47
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Завершается пора летних отпусков и отдыха детей в школьных и загородных лагерях. Накануне нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тверской области рассказывает о педикулезе (вшивости) и что с ним делать.

Педикулез (вшивость) - это паразитарное заболевание кожи, возбудитель которого - человеческая вошь - мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде.

Проявляется педикулез, в основном, зудом в месте укусов вшей. От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти несколько недель.

Основные симптомы и признаки педикулеза:

  • Кожный зуд в месте укуса вши. При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы (за ушными раковинами, в области висков и затылка).
  • Расчёсы (экскориации). Как правило, на месте расчесов появляются гнойные корочки.
  • Гниды в волосах. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки, прикрепленные к волосам. Гниды могут быть живыми и мертвыми. Мертвые гниды обычно имеют тусклую окраску.

Профилактика педикулеза:

  • Необходимо регулярно менять белье и одежду (не реже 2-х раз в неделю).
  • Постоянно стирать постельное белье при высокой температуре.
  • Тщательно проглаживать одежду (особенно в области швов).

При обнаружении у ребенка педикулеза необходимо:

1. Купить в аптеке любое средство для обработки педикулёза.

2. Обработать волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

3. Вымыть ребёнка с использованием детского мыла или шампуня.

4. Удалить механическим способом (выбрать руками или вычесать частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Чтобы снять гнид, нужно смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополоснуть  волосы тёплой водой.

5. Надеть ребёнку чистое бельё и одежду.

6. Постирать постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладить их утюгом, отпарить.

7. Осмотреть, и при необходимости, обработать всех членов семьи.

8. Сообщить о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.

9. Повторить осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и провести, при необходимости, повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.

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Метки: педикулёз как вылечить вши
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Комментарии (4)

  • VladislaV 
    Можно просто подстричься налысо.
    28.08.2017 11:52
    0 | 0

  • kudimov 
    Всячески намекается, что в детских лагерях можно легко завшивить.
    28.08.2017 11:55
    0 | 0

  • protivvsex 
    вход в учебное заведение только через медсестру, в течении трех недель. лечение дороже.
    28.08.2017 12:09
    0 | 0

  • horton 
    Помнится, в "стародавние" времена, младшая сестрица привезла из пионерлагеря эту живность. Разумеется, и меня одарила. Обошлось без бритья налысо. Но бабушка с нами долго возилась: мытье, вычесывание... Коса-то у обеих была до поясА...)
    28.08.2017 12:27
    0 | 0
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