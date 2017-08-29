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Убийцы за рулём: корреспондент ТИА побывала в рейде "Контроль трезвости"

Убийцы за рулём: корреспондент ТИА побывала в рейде "Контроль трезвости" - ТИА
29 Августа 2017 11:03
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Фоторепортаж
Видео

В ночь с пятницы на субботу съемочная группа ТИА вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ловили пьяных водителей во Ржеве. После 12 ночи на дороги выехали те, кто с размахом празднует пятницу.

«Контроль трезвости» - традиционное мероприятие, которое проводит Управление ГИБДД. Зная это, люди продолжают садиться за руль пьяными.

Каждые выходные ночью сотрудники ГИБДД выходят на работу. Перед рейдом, а он длился с 7 вечера до 6 утра, мы спрашивали: "А, может быть, впустую съездим, ни одного пьяного не поймаем?"

Нам ответили: "Так не бывает".

Дождь, холодно, в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит, но пьяные за рулем особенно активны под покровом ночи.

На Торопецком тракте сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114. Водитель вышел из машины и сразу привлек внимание своим странным поведением. Мужчина активно жестикулировал, смеялся, а когда его попросили предъявить права, он этого сделать не смог.

В патрульной машине гаишникам не понравились зрачки водителя «четырнадцатой», хотя запаха алкоголя от него не исходило. Но все равно было решено провести тест на состояние опьянения. Мужчина согласился, подписал все документы и с удовольствием дунул. Алкотестер показал «по нулям».

И тогда водителя ВАЗа повезли в Ржевский наркодиспансер, чтобы провести более детальный анализ. Там мужчина сходил по-маленькому в баночку, а врач через несколько минут выдал результат – в моче обнаружили наркотические вещества.

Мужчина не согласился с результатами анализов и утверждал, что он находится в нормальном состоянии. Кстати, в 2015 году этот водитель уже был лишен прав за пьяное вождение. По его словам, завтра, то есть в субботу он должен был идти сдавать экзамен – теорию, чтобы вернуть свое водительское удостоверение. Но не срослось, теперь он долго не увидит свои водительские права.

Еще двух пьяных водителей поймали на Советской площади. Когда их тормозили сотрудники Госавтоинспекции, на перекрестке они чуть не врезались. «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115 остановились в нескольких метрах друг напротив друга.

Водитель «пятнашки» оказался хитрым малым. Он тянул время, задавал много вопросов, рассуждал о жизни и даже просил принести ему очки, чтобы внимательно читать составленные на него документы. При этом решительно запрещал себя снимать и пах алкоголем. 

В патрульной машине мужчина отказался проходить медосвидетельствование и согласился это сделать лишь в диспансере. Результат – 0,7 мг/литр.

А вот водитель «Нивы» оказался очень разговорчивым. Выяснилось, что он местный поисковик, в таком состоянии сел за руль не по своей воле, его попросили подвезти, он отказать не смог.

От него исходил сильный запах алкоголя. Мужчина еле стоял на ногах, его шатало, а речь была бессвязной. На вопрос, сколько он выпил, ответил - бутылку пива.

Гаишники предложили ему дунуть. Поисковик что-то долго выяснял, спрашивал, уточнял, но дунул. Алкоголь в выдохе составил 0,996 мг/литр, при норме это 0,160 мг/литр. Прибор начал распечатывать показания, пьяный водитель просил отдать ему чек.

Кстати, этот мужчина в 2016 году тоже был лишен водительского удостоверения, так как отказался проходить медосвидетельствование.

Всего за выходные в Тверской области задержали 93 пьяных водителей.

За 7 месяцев этого года по вине пьяных водителей произошло 109 ДТП, в которых погибли 32 человека, а 154 – получили травмы.

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Метки: контроль трезвости пьяные водители пьяные за рулём рейд по пьяным водителям
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Комментарии (11)

  • Robin Good 
    Обожратые упыри. Крови им мало. Столько людей на дорогах гибнет.!Пьяный за рулем - убийца.
    29.08.2017 11:21
    1 | 14

    • Zorkiy 
      Почему-то в назидание всегда приводятся маргинальные вопиющие ситуации, но в подавляющем большинстве  случаев карают за одну случайную рюмку водки или кружку пива...
      29.08.2017 11:43
      8 | 3

      • no name 
        Охренеть, Случайная рюмка водки или кружка пива - это как? Не хочешь пешком ходить не пей. Хочешь пить - не садись за руль.
        29.08.2017 12:26
        0 | 14

        • Эго 
          Ога. Тоже пытаюсь представить, как это случайная рюмка водки вдруг влетела в рот ничего не подозревающему водителю. Из окна, наверно, занесло рюмашку. А водила-бедолага руками и ногами отмахивается, а она, зараза, настойчиво в рот лезет...
          29.08.2017 13:01
          0 | 5

          • abeltv 
            Да не это он омывателем попользовался на этилово-спиртовой основе... Надышался....
            29.08.2017 14:38
            0 | 0

  • Koppel 
    Лица, кстати, не надо было замазывать. Страна должна знать своих "героев"...
    29.08.2017 12:14
    0 | 9

  • Naum 
    Если изымать транспортные средства, причем не важно кто собственник (пусто потом сами разбираются), тогда пьяни будет во много раз меньше на дорогах.
    29.08.2017 12:59
    0 | 4

    • BARBAdos 
      а если сечь розгами, кастрировать или вешать на площади перед мэрией тогда вообще эта проблема исчезнет...
      29.08.2017 14:27
      0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    "Там мужчина сходил по-маленькому в баночку, а врач через несколько минут выдал результат – в моче обнаружили наркотические вещества".

Наркотические, как и любые другие, вещества невозможно обнаружить в биологических жидкостях за несколько минут. Иммунохроматографический экспресс-анализ может лишь дать основания к направлению забранного материала на полноценное химико-токсикологическое исследование. А пока нет лабораторного заключения, гражданин считается невиновным.
    29.08.2017 14:16
    0 | 1

    • abeltv 
      Но подлежит отстранению от управления автомобилем  с составлением административного материала, к которому потом будет приложена справка из медучреждения (ОНД или ещё какого) о наличии запрещённых веществ.
      29.08.2017 14:41
      0 | 0

  • Rainheart 
    1 раз пьяный за рулем - крупный штраф тысяч 100, 2 раз пьяный за рулем с правами или без - конфискация авто, неважно чье и срок. Если по пьяни сбил человека - конфискация и более крупный срок. К сожалению у нас либеральничают, а в этом вопросе нужна жесткость.
    29.08.2017 14:41
    0 | 0
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