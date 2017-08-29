Убийцы за рулём: корреспондент ТИА побывала в рейде "Контроль трезвости"

В ночь с пятницы на субботу съемочная группа ТИА вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ловили пьяных водителей во Ржеве. После 12 ночи на дороги выехали те, кто с размахом празднует пятницу.

«Контроль трезвости» - традиционное мероприятие, которое проводит Управление ГИБДД. Зная это, люди продолжают садиться за руль пьяными.

Каждые выходные ночью сотрудники ГИБДД выходят на работу. Перед рейдом, а он длился с 7 вечера до 6 утра, мы спрашивали: "А, может быть, впустую съездим, ни одного пьяного не поймаем?"

Нам ответили: "Так не бывает".

Дождь, холодно, в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит, но пьяные за рулем особенно активны под покровом ночи.

На Торопецком тракте сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114. Водитель вышел из машины и сразу привлек внимание своим странным поведением. Мужчина активно жестикулировал, смеялся, а когда его попросили предъявить права, он этого сделать не смог.

В патрульной машине гаишникам не понравились зрачки водителя «четырнадцатой», хотя запаха алкоголя от него не исходило. Но все равно было решено провести тест на состояние опьянения. Мужчина согласился, подписал все документы и с удовольствием дунул. Алкотестер показал «по нулям».

И тогда водителя ВАЗа повезли в Ржевский наркодиспансер, чтобы провести более детальный анализ. Там мужчина сходил по-маленькому в баночку, а врач через несколько минут выдал результат – в моче обнаружили наркотические вещества.

Мужчина не согласился с результатами анализов и утверждал, что он находится в нормальном состоянии. Кстати, в 2015 году этот водитель уже был лишен прав за пьяное вождение. По его словам, завтра, то есть в субботу он должен был идти сдавать экзамен – теорию, чтобы вернуть свое водительское удостоверение. Но не срослось, теперь он долго не увидит свои водительские права.

Еще двух пьяных водителей поймали на Советской площади. Когда их тормозили сотрудники Госавтоинспекции, на перекрестке они чуть не врезались. «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115 остановились в нескольких метрах друг напротив друга.

Водитель «пятнашки» оказался хитрым малым. Он тянул время, задавал много вопросов, рассуждал о жизни и даже просил принести ему очки, чтобы внимательно читать составленные на него документы. При этом решительно запрещал себя снимать и пах алкоголем.

В патрульной машине мужчина отказался проходить медосвидетельствование и согласился это сделать лишь в диспансере. Результат – 0,7 мг/литр.

А вот водитель «Нивы» оказался очень разговорчивым. Выяснилось, что он местный поисковик, в таком состоянии сел за руль не по своей воле, его попросили подвезти, он отказать не смог.

От него исходил сильный запах алкоголя. Мужчина еле стоял на ногах, его шатало, а речь была бессвязной. На вопрос, сколько он выпил, ответил - бутылку пива.

Гаишники предложили ему дунуть. Поисковик что-то долго выяснял, спрашивал, уточнял, но дунул. Алкоголь в выдохе составил 0,996 мг/литр, при норме это 0,160 мг/литр. Прибор начал распечатывать показания, пьяный водитель просил отдать ему чек.

Кстати, этот мужчина в 2016 году тоже был лишен водительского удостоверения, так как отказался проходить медосвидетельствование.

Всего за выходные в Тверской области задержали 93 пьяных водителей.