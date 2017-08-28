В Тверской области под колесами авто погиб мотоциклист

26 августа в 11.20 на 284 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 38-летний водитель мотоцикла «Хонда Африка Твин 750» ехал в сторону Санкт-Петербурга, превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклист упал на крайнюю левую полосу дороги, где на него наехал автомобиль «Киа Рио» под управленим 28-летнего водителя. Водитель мотоцикла скончался на месте.

26 августа примерно в 6.10 в Твери на улице Тургенева у дома №16 столкнулись две отечественные легковушки. 17-летний водитель ВАЗ-21093 без прав на нерегулируемом перекрестке выезжал со вторстепенной дороги на главную и врезался в «Ладу Калина» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «девятки», девушка сидела на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

В 12.10 26 августа в Твери на улицы Тамары Ильиной в районе дома 9/19 58-летний водитель «Шевроле Круз» ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке врезался в «Рено Меган» под управлением 40-летнего водителя. В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.