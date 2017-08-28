Тверь попала в число самых читающих городов России

Согласно данным федерального социологического опроса, проведённого в августе 2017 года агентством ZOOM MARKET, более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. Самыми популярными жанрами среди россиян являются: детективы, фантастика, классическая и историческая литература.



По данным опроса, более 68% среди читающих россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете и только 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги.



Более 22% от общего количества респондентов, попавших в выборку, указали, что помимо книг в электронном и бумажном формате им нравится формат аудиокниг, но при этом 35% респондентов ответили, что не воспринимают аудиокниги.



53% респондентов от общей выборки заявили, что предпочитают читать книги (на различных носителях) в транспорте.



На вопрос о посещении библиотек только 6% респондентов указали, что с постоянной регулярностью берут книги в библиотеках, 34% указали, что последний раз пользовались услугами библиотек в школе или в институте.



Самыми читающими городами России стали: Москва (1 место), Новосибирск (2 место), Нижний Новгород (3 место), Санкт-Петербург (4 место), Волгоград (5 место), Казань (6 место), Красноярск (7 место), Ростов-на-Дону (8 место), Самара (9 место), Челябинск (10 место), Пермь (11 место), Краснодар (12 место), Хабаровск (13 место), Кемерово (14 место), Саратов (15 место), Иркутск (16 место), Томск (17 место), Рязань (18 место), Ижевск (19 место), Чебоксары (20 место), Тюмень (21 место), Ульяновск (22 место), Воронеж (23 место), Ярославль (24 место), Уфа (25 место), Барнаул (26 место), Новокузнецк (27 место), Тверь (28 место), Оренбург (29 место), Ставрополь (30 место), Тольятти (31 место) и Курск (32 место).



Социологический опрос проводился по методу личного интервью. Общая выборка составила 4800 респондентов в возрасте от 19 до 61 года.