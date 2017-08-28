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В Тверской области столкнулись две иномарки, пострадали 6 человек

В Тверской области столкнулись две иномарки, пострадали 6 человек - ТИА
28 Августа 2017 10:25
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Фоторепортаж

25 августа на 277 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» Оленинского района Тверской области в 11.10 «Пежо» столкнулся с «Мерседесом». 29-летний водитель «Пежо 408» при пересечении  федеральной трассы со стороны деревни Молодой Туд в сторону поселка Оленино не  пропустил «Мерседес Бенц А 140CLA» под управлением 58-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, 58-летний пассажир автомобиля «Мерседес Бенц» и три пассажира «Пежо»: 63-летняя женщина, 30-летняя женщина, 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: столкнулись иномарки в ДТП пострадали 6 человек
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