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В Тверь идёт тепло

В Тверь идёт тепло - ТИА
28 Августа 2017 10:01
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По прогнозам тверских синоптиков, новая рабочая неделя порадует нас солнышком и теплом. Хотя ночи будут холодными, и даже очень - до +2 градусов. А вот День знаний, возможно, встретит нас дождём и грозой.

Итак, температура воздуха в течение недели будет постепенно расти. Так, если 29 августа температурный максимум +18 градусов, то уже в среду +20, в четверг +21, а 1 сентября +23. Правда, ночами будет холодно. Так, в начале недели в отдельных районах прогнозируют даже до +2...+7. К концу температура немного повысится до +10.

Ветер переменных направлений, умеренный. Зато несколько последних дней уходящего августа будут солнечными.  1 сентября, по прогнозам, будет дождь и даже гроза.  

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Метки: прогноз погоды потепление погода в твери
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