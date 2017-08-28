В Тверь идёт тепло

По прогнозам тверских синоптиков, новая рабочая неделя порадует нас солнышком и теплом. Хотя ночи будут холодными, и даже очень - до +2 градусов. А вот День знаний, возможно, встретит нас дождём и грозой.

Итак, температура воздуха в течение недели будет постепенно расти. Так, если 29 августа температурный максимум +18 градусов, то уже в среду +20, в четверг +21, а 1 сентября +23. Правда, ночами будет холодно. Так, в начале недели в отдельных районах прогнозируют даже до +2...+7. К концу температура немного повысится до +10.

Ветер переменных направлений, умеренный. Зато несколько последних дней уходящего августа будут солнечными. 1 сентября, по прогнозам, будет дождь и даже гроза.