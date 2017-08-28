Кандидат в депутаты тверской Думы Ольга Устинова: «Приоритет моей программы – здоровье горожан»

Главный врач Детской городской клинической больницы №1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр, гастроэнтеролог, мать двоих сыновей Ольга Устинова идет на выборы в Тверскую городскую Думу от партии «Единая Россия» по одномандатному округу №15. В интервью ТИА Ольга Константиновна рассказала о своей программе кандидата.

Ольга Устинова прошла все ступени: от участкового педиатра до главного врача детской больницы

Ольга Константиновна Устинова родилась в 1964 году в городе Калинине. Отец – Константин Александрович - всю жизнь работал в строительстве, возглавлял в Твери КСМ-2. Мать - Анна Александровна - по специальности экономист? работала на фабрике «Химволокно», затем в областном совете профсоюзов, воспитывала двоих дочерей.

Ольга Устинова окончила 17-ую школу, в 1981 году поступила в Калининский государственный медицинский институт, специализация – лечебное дело, в 1987 году успешно окончила его. Последний год учебы в вузе был посвящен углубленному изучению педиатрии. Далее год интернатуры по специальности педиатрия, после чего пошла работать участковым врачом в Детскую городскую клиническую больницу №1. В этой больнице Ольга Константиновна работает уже 30 лет, она прошла все ступени – от участкового до главного врача.

В 1992 году в больнице открылось первое в городе гастроэнтерологическое отделение, куда нужны были специалисты. Ольга Устинова продолжила обучение, повышала квалификацию в Москве, после чего стала работать в новом отделениb гастроэнтерологом, а в 2002 году возглавила это отделение. В 2004 году Ольга Константиновна назначена главным врачом Детской городской клинической больницы №1, этот пост она занимает уже 13 лет.

В 2017 году Ольга Устинова решила пойти на выборы в Тверскую городскую Думу.

Ольга Устинова – кандидат в депутаты Тверской городской Думы, округ №15

- Одномандатный округ №15 совпадает с моим участком, на котором я начинала свою работу педиатром. Это исторический центр Твери, сейчас все изменилось. Тогда в любое время года, чтобы добраться до маленьких пациентов, можно было смело надевать резиновые сапоги. На моем участке были курятники, голубятни, в общем, туфли и босоножки надевались редко.

Сегодня, как и все 30 лет моей врачебной деятельности, избиратели ко мне обращаются и жалуются, в первую очередь, на проблемы здравоохранения, рассказала кандидат в депутаты.

Часто люди недовольны состоянием городских поликлиник,

- Поликлиники нуждаются в ремонте, не хватает участковых врачей и узких специалистов, дороги и тротуары около медицинских учреждений разбиты. Люди жалуются, что невозможно без пересадки добраться из микрорайонов в поликлиники. Проблем очень много, и я готова их решать. Да, здравоохранение относится к компетенции региональной власти. Но как депутат я смогу выступить с инициативой ремонта дорог, ведущих к лечебным учреждениям; обратиться в областной парламент с ходатайством о выделении денег на ремонты больниц и поликлиник, с просьбой ускорить решение кадрового вопроса. Выпускники медицинского вуза и колледжа быстрее пойдут работать в государственную больницу, если у них будут достойные зарплата и условия работы.

Ольга Устинова – врач по профессии и по призванию

- Я выбрала свою профессию не случайно, а потому здоровье горожан – основа моей программы кандидата. Но мы должны понимать, что не все зависит от системы здравоохранения. Здоровье людей наполовину зависит от той среды, в которой они живут, а на половину - от медицинских услуг и наследственности. А потому задача городской власти делать эту среду проживания горожан комфортной. В каждом микрорайоне города должны быть места отдыха, где могут провести время и пенсионеры, и родители с детьми, и подростки. Нужно отремонтировать дворы, благоустроить придомовые территории. Больше внимания нужно уделять спорту. Я как врач уверена, что профилактика лучше любого лечения. В каждом микрорайоне должна быть спортивная площадка, где дети разных возрастов бесплатно могли бы гонять, пинать, бросать мяч, бегать, прыгать, подтягиваться, отжиматься. Спорт должен быть доступен каждому.

На встречах с избирателями Ольга Устинова рассказывает не только о своей кандидатской программе, но и о том, как жители могут самостоятельно сделать свою жизнь более комфортной.

- Рассказываю о городских и региональных программах, в том числе, о ППМИ (программа поддержки местных инициатив) и программе «Комфортная городская среда». По этим программам жители дворов могут получить до миллиона рублей для решения самых насущных проблем придомовых территорий (асфальт, тротуары, парковки, детские площадки и другое).

По моему мнению, дело не только и не столько в деньгах, важно, чтобы у людей было желание менять свою жизнь к лучшему, вместе благоустраивать город.

Нет ничего важнее здоровья

- Как врач с большим стажем и опытом, я буду, в первую очередь, настаивать на разработке комплексных программ «Здоровое будущее» и «Здоровье пожилым», ведь нет ничего важнее здоровья. Мне интересно мнение жителей по поводу этих программ, свои предложения можно прислать мне на электронную почту ustinova.tver@yandex.ru или передать мне лично в общественную приемную кандидата по адресу: Проспект Победы, 14, подъезд 3. Все предложения будут рассмотрены, обработаны и включены в мою дальнейшую работу.

Я иду на выборы в городскую Думу потому, что считаю, что мой жизненный и профессиональный опыт может быть полезен городу. Я не обещаю глобальных перемен, знаю, что в одночасье кому-то по силам решить все городские проблемы. Но можно делать жизнь горожан лучше шаг за шагом, идти к цели, а не критиковать, что все плохо и лучше уже никогда не будет. На посту депутата я смогу больше сделать добра родному городу, чтобы жизнь земляков стала качественнее и комфортнее.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы Ольги Устиновой.