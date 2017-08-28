В Тверской области на трассе "Россия" водитель насмерть сбил пешехода

25 августа в 8.42 на 156 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Калининского района Тверской области 30-летний водитель автомобиля «Ssang-Yong Action» сбил 52-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля «Ssang-Yong Action». В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.



