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В Тверской области на трассе "Россия" водитель насмерть сбил пешехода

28 Августа 2017 09:53
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Видео

25 августа в 8.42 на 156 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Калининского района Тверской области 30-летний водитель автомобиля «Ssang-Yong Action» сбил 52-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля «Ssang-Yong Action».  В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

 

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Метки: насмерть сбил пешехода
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Комментарии (4)

  • Gorev 
    Вот осёл, видел же, что фура притормозила. Теперь проблем на всю жизнь получит!
    28.08.2017 10:24
    0 | 5

    • bae99 
      Ослы те, кто делает такие переходы на федеральной четырехполосной трассе. 
И водятел конечно осел.
      28.08.2017 10:41
      0 | 12

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      У наших водителей не выработано реакции на притормаживащий перед зеброй автомобиль (хотя правила ясно об этом грят). Это частая ситуация. Ну конкретно у этого водятла будет лет 5 в колонии-поселении поразмышлять об этом
      28.08.2017 10:50
      0 | 2

  • VladislaV 
    А баба че не смотрит куда бежит? Курятина.
    28.08.2017 11:50
    0 | 2
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