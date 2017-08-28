В посёлке Спирово ссора с соседом закончилась поножовщиной

В дежурную часть Спировского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников районной больницы о том, что в приемное отделение к ним доставили жителя поселка Спирово с проникающим ранением брюшной полости. Полицейские опросили потерпевшего, и он рассказал, что ранил его сосед.

Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что потерпевший первый кинулся на него с кулаками. Пытаясь защитить себя, он нанес обидчику один удар ножом в область живота. Предмет, с помощью которого совершено преступление, мужчина выдал добровольно.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».