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В Тверской столовой сотрудники работали с просроченными санкнижками

28 Августа 2017 09:36
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Прокуратура Московского района Твери проверила столовую по адресу ул. Склизкова, д.21 и нашла много нарушений санитарных норм. Так, среди других нарушений, в этой столовой не выделены разделочный и производственный инвентарь, внутрицеховая тара для обработки сырой птицы; не проводились лабораторные исследования готовой продукции; истекли сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией некоторых из сотрудников столовой.

В отношении ООО «ЦентрПродТорг», к которому относится столовая, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Столовую закрыли на месяц, сообщает официальный сайт прокуратуры Тверской области

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Метки: тверская столовая нарушение санитарных норм просроченные санкнижки
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Комментарии (5)

  • TvereZ 
    Похоже, прокурят обидели и по общему прайсу кормили... )))
    28.08.2017 10:04
    0 | 3

  • Szpilki 
    Мною, главой семьи проверена столовая по моему домашнему адресу и найдено много нарушений санитарных норм. Так, среди других нарушений, в этой кухне не выделены разделочный и производственный инвентарь, внутрицеховая тара для обработки сырой птицы; не проводились лабораторные исследования готовой продукции; истекли сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией некоторых из сотрудников столовой (а именно жены и старшей дочери). Кроме того, не пронумерованы швабры.
В отношении жены и старшей дочери возбуждено дело о дисциплинарном правонарушении по Домострою (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания семьи - штраф 1 литр конька). Кухню закрыл на месяц.
    28.08.2017 10:07
    0 | 5

    • VoToN 
      Тиран !
      28.08.2017 11:12
      0 | 0

    • VladislaV 
      И жену надо примерно наказать!
      28.08.2017 11:30
      0 | 0

  • kozlik047 
    " Прокурорро " ?
    28.08.2017 11:03
    0 | 0
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