В Тверской столовой сотрудники работали с просроченными санкнижками

Прокуратура Московского района Твери проверила столовую по адресу ул. Склизкова, д.21 и нашла много нарушений санитарных норм. Так, среди других нарушений, в этой столовой не выделены разделочный и производственный инвентарь, внутрицеховая тара для обработки сырой птицы; не проводились лабораторные исследования готовой продукции; истекли сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией некоторых из сотрудников столовой.
В отношении ООО «ЦентрПродТорг», к которому относится столовая, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Столовую закрыли на месяц, сообщает официальный сайт прокуратуры Тверской области
Комментарии (5)
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kozlik047
28.08.2017 11:03
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