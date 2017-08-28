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Калининская АЭС помогла привести в порядок 18 школ накануне учебного года

28 Августа 2017 09:16
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Фоторепортаж

24-25 августа в Удомельском городском округе прошла масштабная акция по благоустройству территории учебных и дошкольных учреждений. Субботник проведен в рамках месячника по благоустройству территории города Удомля, сельских территорий. Участие в уборке территорий приняли работники Калининской атомной станции и подрядных организаций, коммунальные службы, сотрудники Администрации Удомельского городского округа.

- Удомля – это территория партнёрства. Вместе мы решаем, как и по какому пути будет развиваться родной город, в какой Удомле будут жить наши дети, - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. - В канун начала учебного года подразделения станции и подрядных организаций вышли на субботник, привели в порядок территории детских садах и школ округа. За два дня были приведены в порядок площадки 18 образовательных учреждений.

В ходе субботника от мусора очищены территории школ и детских садов, обрезаны сухие ветки деревьев и кустарников, проведены выравнивание местности, засыпка ям. Только в первые два дня субботника на уборку пришкольных территорий и детских садов вышли более 300 работников различных цехов и подразделений Калининской АЭС, подрядных организаций. В субботнике было задействовано 13 единиц техники. С территорий образовательных учреждений вывезено 350 тонн мусора, скошенной травы и обрезанных веток деревьев.

Экологическая акция продолжается. 29-30 августа предстоит навести порядок на территориях сельских школ и детских садов.

- Хочется, чтобы во всем округе было красиво. Дети пойдут в подготовленные к новому учебному году школы, с ухоженными красивыми пришкольными территориями. Нам будет приятно чувствовать, что в этом есть и наша доля, - сказала участница субботника, работник КАЭС Светлана Стрелова.

Судьбы Удомельского городского округа, Калининской атомной станции, всех жителей округа неразрывно связаны. Только совместными усилиями можно сделать округ лучше, красивее и двигаться по пути развития и созидания. В самом ближайшем будущем у каждого учебного учреждения как в городе, так и на селе появятся партнеры - предприятия и организации, которые будут «шефствовать» над школами и детскими садами, помогать ребятам реализовывать себя в учебе и общественной жизни.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс
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