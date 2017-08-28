В Тверской области мужчина забил насмерть знакомого черенком от лопаты и прутом

Убийство было совершено в Зубцовском районе Тверской области в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщает официальный сайт прокуратуры Тверской области, 31-летний ранее судимый житель Зубцова пришел к дому знакомого, разбил окно и потребовал, чтобы тот вышел на улицу. Убийца стал бить знакомого черенком от лопаты и железным металлическим прутом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Зубцовский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание 8 лет колонии особого режима.