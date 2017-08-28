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В Тверской области мужчина забил насмерть знакомого черенком от лопаты и прутом

28 Августа 2017 09:19
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Убийство было совершено в Зубцовском районе Тверской области в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщает официальный сайт прокуратуры Тверской области, 31-летний ранее судимый житель Зубцова пришел к дому знакомого, разбил окно  и потребовал, чтобы тот вышел на улицу. Убийца стал бить знакомого черенком от лопаты и железным металлическим прутом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Зубцовский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание 8 лет колонии особого режима.

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Метки: забил насмерть убил знакомого черенком от лопаты
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Комментарии (1)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Неудивительно что разбираться пришлось девять месяцев. Если в протоколе суть дела была изложено так же как здесь- хрен поймешь кто в этом триллере знакомый, кто ранее судимый, кто кого бил, почему, кто убийца и кого в результате посадили.
    28.08.2017 10:10
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