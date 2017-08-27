В Ржеве жители сдали нормы ГТО

В августе в центре "Зарница" в городе Ржеве прошло тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди детей, отдыхающих в загородном лагере, а также взрослого населения города Ржева.

В тестировании также приняли участие девушки хоккейной команды "Орбита" (г.Тверь), находящиеся на сборах в Ржеве. Всего нормативы сдавали 42 человека разного возраста.

По итогам тестирования сформированы протоколы, которые в ближайшее время будут загружены в систему АИС "ГТО", сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области