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Музей в Торжке ко Дню знаний готовит специальную праздничную программу

27 Августа 2017 17:08
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Фоторепортаж

К 1 сентября – ко дню знаний Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке подготовил специальную праздничную программу. Как сообщает официальный сайт музея, для младшеклассников пройдет познавательная игра «Берегите природу», для детей постарше - экологическая игра-путешествие «Из древности – в наши дни». Также гостей ждет сюрприз -  специальное событие к празднику знаний – «Путешествие пустой бутылки».
Полная программа праздника: 

 

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Метки: музей в Торжке день знаний
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Комментарии (6)

  • horton 
    ТИА, это уже слишком... Особенно в данном контексте...)
    Прикрепленные изображения:
    27.08.2017 18:20
    0 | 6

    • antiER 
      Это было написано после "специальное событие к празднику знаний – «Путешествие пустой бутылки».
      27.08.2017 18:26
      0 | 4

      • horton 
        Ой! До этого места я и не дочитала )))
        27.08.2017 18:47
        0 | 1

        • Добрый крот 
          Меньше ойкать надо, тогда и дочитаете. А чего ойкается, шшыпаеть кто за бока?
          27.08.2017 18:56
          0 | 1

          • horton 
            Не. Не шшыпаеть. Кусаецца! )
            27.08.2017 19:11
            0 | 1

            • Добрый крот 
              Кусался кот
Шшыпался Крот (?)
Такой вот, Хортон,
Оборот.)
              27.08.2017 19:33
              0 | 2
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