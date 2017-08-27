Музей в Торжке ко Дню знаний готовит специальную праздничную программу

К 1 сентября – ко дню знаний Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке подготовил специальную праздничную программу. Как сообщает официальный сайт музея, для младшеклассников пройдет познавательная игра «Берегите природу», для детей постарше - экологическая игра-путешествие «Из древности – в наши дни». Также гостей ждет сюрприз - специальное событие к празднику знаний – «Путешествие пустой бутылки».
Полная программа праздника:
Комментарии (6)
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horton
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27.08.2017 18:20
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6
antiER
27.08.2017 18:26
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horton
27.08.2017 18:47
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1
Добрый крот
27.08.2017 18:56
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horton
27.08.2017 19:11
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Добрый крот
27.08.2017 19:33
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