В Тверской области женщина под видом соцработника обокрала пенсионерку

В Краснохолмском районе Тверской области 79-летняя пенсионерка рассказала в полиции, что ее обокрала женщина, которая представилась социальным работником.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, женщина пришла в квартиру к пенсионерки, представилась социальным работником и предложила купить продукты по низкой цене.

Воспользовавшись тем, что пенсионерка ненадолго отлучилась из комнаты, злоумышленница похитила сбережения после чего ушла из квартиры. По горячим следам была задержана подозреваемая в краже, ее оказалась 49-летняя безработная жительница Бежецкого района.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленница созналась в содеянном, похищенные деньги возвращены потерпевшей.