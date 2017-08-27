В "Тверском марафоне" примут участие Юрий Борзаковский и Дарья Клишина

До старта «Тверского марафона» осталась всего неделя. Крупнейшее легкоатлетическое мероприятие в Твери под девизом «Бегу и радуюсь» пройдет 3 сентября, старт и финиш – на Театральной площади.
Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, за неделю до старта зарегистрировалось более 1200 участников из семи стран, 27 регионов России и 100 городов.
Свое согласие приехать в Тверь дали единственный российский олимпийский чемпион в беговых видах легкой атлетики, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Юрий Борзаковский и серебряная призерка Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина.
Участникам соревнований предлагается попробовать свои силы на следующих дистанциях:
• марафон 42 км 195 м (спортсмены не младше 1999 г.р.);
• 10 км (спортсмены не младше 1999 г.р.);
• 2 км (юноши и девушки 2000-2005 г.р.);
• корпоративная эстафета 10 х 1 км;
• кросс-поход по правилам северной (скандинавской) ходьбы 10 км;
• «Сладкий забег» на 500 м (участники не старше 2006 г.р.).
Спортсмены, которые займут призовые места, получат эксклюзивные медали, изготовленные по специальному заказу.
Комментарии (1)
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babayka69
27.08.2017 15:45
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