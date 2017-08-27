В "Тверском марафоне" примут участие Юрий Борзаковский и Дарья Клишина

До старта «Тверского марафона» осталась всего неделя. Крупнейшее легкоатлетическое мероприятие в Твери под девизом «Бегу и радуюсь» пройдет 3 сентября, старт и финиш – на Театральной площади.

Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, за неделю до старта зарегистрировалось более 1200 участников из семи стран, 27 регионов России и 100 городов.

Свое согласие приехать в Тверь дали единственный российский олимпийский чемпион в беговых видах легкой атлетики, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Юрий Борзаковский и серебряная призерка Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина.

Участникам соревнований предлагается попробовать свои силы на следующих дистанциях:

• марафон 42 км 195 м (спортсмены не младше 1999 г.р.);

• 10 км (спортсмены не младше 1999 г.р.);

• 2 км (юноши и девушки 2000-2005 г.р.);

• корпоративная эстафета 10 х 1 км;

• кросс-поход по правилам северной (скандинавской) ходьбы 10 км;

• «Сладкий забег» на 500 м (участники не старше 2006 г.р.).

Спортсмены, которые займут призовые места, получат эксклюзивные медали, изготовленные по специальному заказу.