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В Тверской области из-за ревности женщина напала на любимого с ножом

27 Августа 2017 13:01
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В Вышневолоцкую больницу доставили 36-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Информацию о пациенте врачи передали в полицию. Оказалось, что мужчина пострадал из-за ревности.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, между пострадавшим и его 41-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности. Женщина взяла кухонный нож и пырнула им в живот любимому.

Вотношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.

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Метки: ревность напала на сожителя из-за ревности
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Комментарии (5)

  • Добрый крот 
    Не Хортон ли часом любимого пырнумши? Хотя...по возрасту не подходит.)
    27.08.2017 13:17
    0 | 1

    • horton 
      Не... Я бы сразу бы в сердце целилась... из лука! )))
      27.08.2017 13:24
      0 | 0

      • Добрый крот 
        Вот ведь кака любовь бывает! До гроба. Почти.
        27.08.2017 13:30
        0 | 1

        • horton 
          Да. Обзавидоваться можна )))
          27.08.2017 13:33
          0 | 0

  • TvereZ 
    Пiдозреваемая хотела лишить чувачка живота, но не смогла. поскольку передумала. Понять и простить.)))
    27.08.2017 15:54
    0 | 0
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