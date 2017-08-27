В Тверской области из-за ревности женщина напала на любимого с ножом

В Вышневолоцкую больницу доставили 36-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Информацию о пациенте врачи передали в полицию. Оказалось, что мужчина пострадал из-за ревности.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, между пострадавшим и его 41-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности. Женщина взяла кухонный нож и пырнула им в живот любимому.

Вотношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.