Полиция накрыла наркопритон под Тверью

В полицию поступила оперативная информация, что в поселке Аввакумово Калининского района Тверской области в одной из квартир организован наркопритон. Информация подтвердилась: 36-летний безработный житель поселка действительно предоставлял свою квартиру наркоманам за дозу.

На момент визита стражей правопорядка помимо подозреваемого в организации притона в квартире находилось еще несколько человек, все были в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что «гости» неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе - связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейскими изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, другие предметы, используемые для употребления наркотических средств с остатками вещества.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело ч. 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области