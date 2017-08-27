До 1 января в полиции нужно переоформить справки, которые выдавала ФСКН

В связи с упразднением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, функции и полномочия этой службы переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.

Согласно Федерального закона № 305 от 03.07.2016 года, все заключения, справки и иные разрешительные документы, выданные органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных (ФСКН) в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", нужно переоформить до 1 января 2018 года.

Для получения информации по вопросам о переоформлении можно обращаться к сотрудникам по контролю в сфере легального оборота наркотиков УНК УМВД России по Тверской области по телефону (4822) 66-67-81. Сообщает Пресс-служба УМВД России по Тверской области