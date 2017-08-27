В Нелидовском районе столкнулись легковушки, пострадали два пассажира

27 августа утром в Нелидовском районе Тверской области, в районе деревни Стодолище столкнулись два легковых автомобиля. Как пояснили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, столкнулись автомобиль «Рено Логан» под управлением 36-летнего водителя, и ВАЗ-2110 под управлением 26-летнего водителя. В ДТП пострадали два пассажира отечественной легковушки: 22-летнего парня и 23-летнюю девушку с травмами госпитализировали в Нелидовскую ЦРБ. Для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели МЧС.