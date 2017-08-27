В Тверь приедет информационный поезд Октябрьской железной дороги

27 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городеТвери. Жители города смогут познакомиться с его экспозицией.

Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.

Экскурсии проводятся в составе организованных групп.

Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Информацию о формировании организованных групп можно получить

в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала. Посещение бесплатно.