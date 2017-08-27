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В Тверь приедет информационный поезд Октябрьской железной дороги

27 Августа 2017 09:45
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27 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городеТвери. Жители города смогут познакомиться с его экспозицией.

Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.

Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.

Экскурсии проводятся в составе организованных групп.
Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Информацию о формировании организованных групп можно получить
в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала. Посещение бесплатно.

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Метки: информационный поезд
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Комментарии (6)

  • Кубит 
    Очень современный способ донесения информации до населения.
Вот ежели бы паровоз тащил этот бессмысленный состав, народу пришло бы больше.
    27.08.2017 10:00
    0 | 4

    • Zorkiy 
      Читай, между строк - агитационный...
      27.08.2017 10:11
      0 | 4

      • Ин окентий 
        17-й...
        Прикрепленные изображения:
        27.08.2017 10:37
        1 | 3

  • Proletary 
    Не указан самый главный пункт этого перформанса - лекция Владимира Ивановича Якунина: "Как убить грузовые ж/д перевозки, как сделать РЖД убыточными, и при этом самому немного заработать."
    27.08.2017 11:25
    1 | 4

  • MikeH 
    Шо, и шубохранилище покажуть?
    27.08.2017 13:04
    1 | 3

    • Proletary 
      Очень хочется услышать позицию существа, поставившего минус. Пидор в плохом смысле, откроешь личико?
      27.08.2017 14:47
      0 | 3
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