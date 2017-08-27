В Тверь приедет информационный поезд Октябрьской железной дороги

27 августа Информационный поезд Октябрьской железной дороги остановится в городеТвери. Жители города смогут познакомиться с его экспозицией.
Выставка Информационного поезда посвящена деятельности ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской железной дороги, и демонстрирует инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда.
Также посетителям выставочного комплекса будет представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития железных дорог России.
Экскурсии проводятся в составе организованных групп.
Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.
Информацию о формировании организованных групп можно получить
в справочной вокзала или у дежурного помощника начальника вокзала. Посещение бесплатно.
Комментарии (6)
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MikeH
27.08.2017 13:04
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3
Proletary
27.08.2017 14:47
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