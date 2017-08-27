27 августа – второй День фестиваля «Чего хочет Тверь»

В Твери продолжается фестиваль «Чего хочет Тверь». 26 августа ТИА опубликовало подробный репортаж о первом дне фестиваля, сегодня у тех, кто еще не успел побывать на этом празднике, есть возможность присоединиться к проекту.

В эти выходные городской сад превратился в мини-город, который точно знает, «чего хочет»: доступные и открытые депутаты и чиновники, современная служба спасения, театры, музеи, передовые вузы, благоустроенные дворы, парки и улицы, развлекательные и познавательные программы для детей и взрослых и, конечно, вкусная еда. Фестиваль проекта «Чего хочет Тверь» собрал 26 августа сотни горожан.

В рамках второго дня фестиваля пройдет праздник шавармы шаварма-фест. Всех пришедших ждут лекции по развитию стрит-фуда (уличной еды), мастер-классы от поваров по приготовлению шаварм, ну и, конечно, здесь ее можно будет отведать. Праздник пройдет 27 августа с 11 до 18 часов в Горсаду

Программа фестиваля на 27 августа.