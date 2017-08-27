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27 августа – второй День фестиваля «Чего хочет Тверь»

27 августа – второй День фестиваля «Чего хочет Тверь» - ТИА
27 Августа 2017 09:02
Автор:

Фоторепортаж

В Твери продолжается фестиваль «Чего хочет Тверь». 26 августа ТИА опубликовало подробный репортаж о первом дне фестиваля, сегодня у тех, кто еще не успел побывать на этом празднике, есть возможность присоединиться к проекту.

В эти выходные городской сад превратился в мини-город, который точно знает, «чего хочет»: доступные и открытые депутаты и чиновники, современная служба спасения, театры, музеи, передовые вузы, благоустроенные дворы, парки и улицы, развлекательные и познавательные программы для детей и взрослых и, конечно, вкусная еда. Фестиваль проекта «Чего хочет Тверь» собрал 26 августа сотни горожан. 

В рамках второго дня фестиваля пройдет праздник шавармы шаварма-фест. Всех пришедших ждут лекции по развитию стрит-фуда (уличной еды), мастер-классы от поваров по приготовлению шаварм, ну и, конечно, здесь ее можно будет отведать. Праздник пройдет 27 августа с 11 до 18 часов в Горсаду

Программа фестиваля на 27 августа.

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Метки: чего хочет тверь
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Комментарии (8)

  • MikeH 
    Чем ниже продажи, тем больше вложений в рекламу. Жизненное наблюдение.
    27.08.2017 13:05
    0 | 1

  • Добрый крот 
    Шаварма типичная русская еда?) Именно её не хватает Твери? А где же пелемени, борстч, каши всякие, картошка в мундире, капуста солёная, грибки маринованные и пр.?
    27.08.2017 13:21
    1 | 2

  • horton 
    Не многовато ли Йоги? ))
    27.08.2017 13:38
    2 | 0

  • Добрый крот 
    А почему на агитке лысый дедок на скейте? Что именно он символизирует? Можа маразм власти?
    Прикрепленные изображения:
    27.08.2017 13:43
    0 | 2

    • horton 
      На Павла П. похож... лет через ...дцать )))
      27.08.2017 13:56
      0 | 1

      • Добрый крот 
        А можа это с Кудимова ваяли? Он ведь "спортсмен" ( сам не раз нам вещал про реабилитационные залы ).
        27.08.2017 14:01
        0 | 1

        • horton 
          Такая версия у меня тоже была. Не рискнула на грубость нарываться )))
          27.08.2017 14:31
          0 | 1

  • dojdinka 
    Хорошо бы, кто-нибудь из пользователей ТИА  поделился личными впечатлениями о посещении фестиваля.
    27.08.2017 14:37
    0 | 0
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